Перед покушением: Путин лично критиковал гендиректора Rheinmetall, –СМИ

Российский диктатор Владимир Путин во время закрытой встречи с силовиками в 2024 году упоминал директора компании-производителя оружия Rheinmetall Армина Паппергера.

Именно на его жизнь впоследствии пытались совершить покушение. Об этом сообщает Focus, ссылаясь на источники из высокопоставленных кругов безопасности, передает 24 Канал.

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Что об этом известно

Собеседники немецкого издания рассказали, что в марте 2024 года российский диктатор собрал высокопоставленных офицеров армии и военной разведки ГРУ в закрытом военном комплексе в Ростове-на-Дону. Вероятно, западные спецслужбы как-то получили запись встречи, или же на ней находился их информатор.

Согласно обнародованной информации, на этой встрече обсуждались поставки Киеву оружия производства Rheinmetall и запланированное концерном строительство завода по производству боеприпасов и танковой мастерской в Украине. В целом присутствующие критиковали военную помощь нашему государству.

В то же время сам Путин, по данным Focus, по меньшей мере четыре раза упомянул Армина Паппергера, назвав его "закулисным игроком на стороне Украины", а также провокатором. В комментарии журналистам высокопоставленный чиновник внутренней разведки Германии сказал, что это было необычное и жесткое заявление, которое поразило".

В свою очередь компания Rheinmetall и силовые структуры Германии не комментируют ситуацию. Отмечается, что гендиректору увеличили охрану, а сам он с момента покушения якобы надевает бронежилет весом до пяти килограммов.

Напомним, в июле США удалось остановить российскую операцию, направленную на убийство гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера. Разведка Соединенных Штатов узнала о намерении Кремля и сообщила об этом Германию. Это позволило немецким службам безопасности защитить Паппергера.