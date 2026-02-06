Дерзкое покушение в центре Москвы: кто и зачем устраняет генералов Путина

В Москве 6 февраля 2026 года было совершено покушение на генерал-лейтенанта, первого заместителя начальника Главного управления Генштаба России Владимира Алексеева. После инцидента его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Алексеев стал четвертым генералом армии РФ, которого пытались ликвидировать в Москве и Подмосковье за чуть более чем год. Потеря военнослужащих такого уровня может существенно ослабить военные возможности России. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали очередное покушение на субъекта военного руководства России, кто за этим может стоять и к каким последствиям это приведет.

Смотрите также В сети появились кадры с места покушения на генерала ГРУ Алексеева

Чем занимался генерал Алексеев?

Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал, что Владимир Алексеев отвечал за разведывательную деятельность, анализ и обработку данных для определения целей, по которым наносились удары по территории Украины. По его словам, в России критически мало специалистов такого уровня.

Он предположил, что покушение может иметь фатальные последствия для генерал-лейтенанта.

Если бы у него были реальные шансы выжить, его непременно показывали бы на всех российских телеканалах – с демонстративными визитами Герасимова и Путина в госпиталь. Это был бы элемент пропаганды "могущества",

– отметил Тимочко.

Сейчас Алексеев полностью исчез из публичного пространства, что дает основания полагать: в Кремле уже могут готовиться к потере этого генерала.

По словам военного обозревателя, его исчезновение способно разрушить важное звено системы управления войсками. Алексеев занимался стратегическим планированием, анализировал результаты предыдущих ударов и, вероятно, имел наработанные сценарии повторных атак. Он владел масштабным массивом критически важной информации.

Важно! По данным российских телеграмм-каналов, следствие рассматривает версию, что нападающим могла быть женщина, однако официального подтверждения пока нет. Правоохранители проверяют все возможные версии. Предварительно отмечается, что киллер действовал профессионально: заранее подготовился и выбрал выгодную позицию для засады. Также не исключается, что нападающий арендовал апартаменты на том же этаже, где проживал генерал.

"Быстро найти равноценную замену такому специалисту оккупационным силам будет чрезвычайно сложно, учитывая уровень его знаний и опыта", – добавил обозреватель.

Тимочко подытожил, что эффективное противодействие военным руководителям оккупационного уровня является чрезвычайно важным и заслуживает высокой оценки.

Насколько важен для российской армии Алексеев: смотрите видео

Кому наиболее выгодна его ликвидация?

В Кремле заявили, что за покушением на Владимира Алексеева якобы стоит "режим Зеленского", который, мол, стремится сорвать переговорный процесс. Впрочем, как отметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, обстоятельства так называемого ранения выглядят крайне странными.

Интересно! Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину регулярно докладывают всю информацию о ходе расследования. По его словам, "спецслужбы выполняют свою работу". В Кремле проинформированы о тяжелом состоянии раненого генерала и "прежде всего желают ему выжить и выздороветь".

По его словам, в рамках переговоров публично выступают две ключевые фигуры – Сергей Лавров и Кирилл Дмитриев. Дмитриев считается более лояльным к США, тогда как Лавров принадлежит к "ястребиному" крылу российской политики. Клочок отмечает: если бы Алексеева действительно хотели ликвидировать, его бы убили. Зато не исключено, что российская сторона могла использовать этот инцидент как сигнал Украине – мол, в случае нежелательного поведения Москва выйдет из переговоров.

Кремль фактически загнан в угол, ведь переговорный процесс инициировала не Украина, а Дональд Трамп, и Россия не имеет возможности из него выйти без серьезных последствий. Также у Москвы не хватает реальных рычагов давления ни на Киев, ни на Вашингтон. Именно поэтому покушение на Алексеева, который является заместителем руководителя российской переговорной группы, могут использовать для перекладывания вины на Украину – по аналогии с историей об "атаке на резиденцию Путина",

– подчеркнул аналитик.

Кроме того, Алексеев является удобной фигурой для внутренней пропаганды. Он фактически стоял у истоков ЧВК "Вагнер", а ее глава погиб при загадочных обстоятельствах. Не исключено, что Кремль таким образом пытается продемонстрировать, что ждет тех, кто осмелится пойти против режима. По оценке Клочко, Алексеев может быть лишь элементом сложной внутренней игры команды, которая сейчас отвечает за переговоры с Украиной.

В то же время эксперт отметил, что несмотря на всю символичность события, полной картины того, что происходит за кулисами мирного процесса, нет. Единственное очевидное – российский генералитет больше не может чувствовать себя в безопасности даже в Москве. При этом говорить о срыве переговоров со стороны России не стоит. США имеют достаточно инструментов, чтобы удерживать Кремль за столом переговоров, тогда как Украина не заявляет о выходе из процесса даже на фоне постоянных атак по гражданским и критической инфраструктуре.

Мог ли Путин отдать приказ ликвидировать генерала: смотрите видео

Кто может стоять за покушением?

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло напомнил, что "чистки" в высших эшелонах российской власти - не новое явление. В частности, во время чеченских войн Россия сама инспирировала теракты, перекладывая ответственность на чеченское освободительное движение.

По его словам, сейчас ситуация может повторяться: если Алексеев стал неудобным, его могли устранить, одновременно навязывая версию об "украинском следе", ведь именно глава вражеского ГРУ координирует переговорный процесс от имени Москвы.

К слову, в течение года в Москве и Подмосковье были ликвидированы начальник управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ Фанила Сарварова, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба России Ярослава Москалика и начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес считает, что это неизбежная реальность для российских генералов и представителей командования, причастных к военным преступлениям: постоянный страх и осознание, что даже в Москве государство не способно их защитить - факт войны, к которому Кремль оказался неготовым. Таким образом украинский Генеральный штаб переносит давление на территорию России, перехватывает инициативу и усиливает психологический эффект, заставляя российское общество ощутить последствия агрессии против Украины.

Кто может быть причастен к покушению: смотрите видео

Что известно об остальных генералах, на которых были совершены покушения за год?