Об этом рассказал заместитель председателя Национальной полиции Украины Андрей Небытов.

Смотрите также "Оценка моей работы": Юсов отреагировал на очередное покушение россиян

Что известно о военном, который готовил покушение на Юсова?

Завербованный россиянами мужчина защищал Украину на фронте до 2025 года.

А дальше уже по состоянию здоровья оставил службу в ВСУ и намеревался получить инвалидность и таким образом выехать за границу. Хочу сказать, что мы видим, что для спецслужб России на сегодня нет преград. Они могут вербовать даже бывших военных, это уже не говоря о, например, наркозависимых лиц,

– отметил Небытов.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Правоохранители уже провели одновременно более 20 обысков и изъяли вещественные доказательства по делу.

Сейчас задержан только один фигурант, но четко зафиксированы его контакты с другими лицами, которых он хотел привлечь к преступлению против Юсова.

"В дальнейшем будем в ходе расследования и легализации НСРД давать оценки другим участникам этой группы", – добавил заместитель председателя Национальной полиции.

Как ранее сообщалось, подозреваемому 38 лет, он житель Киева. Мужчина ранее имел судимость за имущественные преступления.

Он собирал информацию о маршрутах передвижения, место жительства и график работы Юсова. За ликвидацию россияне обещали 100 тысяч долларов, из которых 10 тысяч уже выплатили в качестве аванса.

Сам Юсова заметил, что этот случай – оценка его работы и эффективность работы украинской разведки. С начала 2026 года – это уже второе покушение на его жизнь. В феврале правоохранители Украины и Молдовы разоблачили преступную группировку, которая действовала под контролем российских спецслужб и готовила покушения на известных украинских и иностранных граждан.