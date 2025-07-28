Ваша техника будет гореть каждые сутки, – Федоренко отреагировал на попытку покушения на командиров СБС

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил о попытке покушения на себя и других командиров СБС, которая произошла 25 июля. Однако врагу это удалось воплотить свой план.

Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что россиянам сильно докучают украинские БпЛА на фронте. Украинские подразделения готовы продолжать отвечать оккупантам.

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Федоренко отреагировал на попытку покушения на командиров Сил беспилотных систем

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" отметил, что каждую 4 российскую цель на поле боя уничтожают украинские дроны. Поэтому противник хочет уничтожить всех, кто причастен к его основной угрозе. В частности, это сам командующий Сил беспилотных систем "Мадьяр" и командиры полков беспилотных систем, как Федоренко.

Противник охотится. Например, радовался, когда сбросил КАБ "Ахилессу" на "голову" в Купянске. Однако мы находимся к противнику ближе, чем он может себе представить. Мы вам (россиянам – 24 Канал) не по зубам. Ваши командные пункты, ваша живая сила и техника будет гореть ежесуточно. А после войны мы ликвидируем тех, кто терроризирует мирное население. Всему свое время,

– подчеркнул он.

Федоренко объяснил, что враг мог определить вероятное расположение командиров. Однако украинские спецслужбы вовремя их предупредили и они оставили эту локацию. Противнику не удалось реализовать свое намерение.

Он добавил, что в любом случае, если командир погибает или получает ранения, а его люди продолжают качественно выполнять свои задачи и набирают оборонительные способности, его можно считать хорошим лидером. Ведь он смог организовать надежную работу. Именно так происходит в полку "Ахиллес".

Даже, если противник достигнет своей цели в отношении меня, подразделение будет давать жару столько, сколько потребуется,

– добавил Федоренко.

Напомним, что кроме "Мадьяра" и Федоренко, среди командиров, на которых россияне готовили покушение, были Земляк ("Феникс"), Кирилл Кириллович ("К-2"), КЛИМА ("Птицы Мадьяра") и Хасан ("Рарог").