В Израиле задержали 70-летнюю женщину, которая планировала убить Нетаньяху из гранатомета

В Израиле прокуратура выдвинула обвинение в терроризме против пожилой активистки, которая, по версии следствия, планировала убийство премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Для этого она хотела воспользоваться ручным гранатометом.

Женщине более 70 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.

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Что известно о попытке покушения на Нетаньяху?

Следователи утверждают, что женщина, которой более 70 лет, узнав о своей смертельной болезни, решила устроить покушение – пожертвовать собой, что "спасти Израиль". Имя подозреваемой не разглашается – суд ввел запрет на публикацию ее личных данных. После ареста ее дело передано в окружной суд Тель-Авива. Женщину обвиняют в заговоре с целью совершения теракта.

Суд временно отпустил ее под домашний арест с запретом приближаться к правительственным учреждениям и самому Нетаньяху. Прокуратура настаивает на продлении ограничений до завершения судебного процесса, считая, что подозреваемая может повторить попытку покушения.

По данным следствия, заговор был раскрыт благодаря другому участнику протестного движения, к которому женщина обращалась с просьбой помочь достать РПГ и собрать информацию о передвижении премьера. Сначала мужчина пытался ее отказать, а впоследствии, не видя другого выхода, обратился к адвокату, который передал информацию правоохранителям. По сообщениям СМИ, этим юристом был бывший сотрудник Шабаку Гонен Бен-Ицхак, также известный своим участием в антиправительственных протестах.

В обвинительном акте говорится, что подозреваемая действовала по идеологическим мотивам и стремилась повлиять на государственную политику через запугивание общества. Прокуратура отмечает, что ее действия несли реальную угрозу нанесения тяжких телесных повреждений.

Этот случай дополняет ряд инцидентов, связанных с угрозами в адрес Нетаньяху. Только в 2024 году нескольких человек уже подозревали в призывах к насилию или попытках организовать покушение. Израильские спецслужбы также неоднократно предупреждали о попытках Ирана вербовать граждан для нападений на чиновников и ученых.