Покушение на командира "Хартии" Оболенского: в СБУ рассказали о задержанном киллере

Игорь Оболенский, командир корпуса "Хартия", 31 июля стал жертвой нападения. Покушение на жизнь офицера пытался совершить 69-летний житель Харькова. Его завербовали российские спецслужбы.

Подробности задержания нападавшего и расследования дела о покушении сообщили в СБУ.

Что известно об исполнителе неудавшегося покушения на Оболенского?

Нападающего оперативно задержали представители полиции, Нацгвардии, СБУ и прокуратуры.

69-летнего мужчину для совершения покушения завербовали российские спецслужбы, выдавая себя за сотрудников СБУ.

"Установлено, что российский куратор поставил пенсионеру задачу ликвидировать Игоря Оболенского под предлогом того, что он якобы работает на врага", – говорится в официальном сообщении.



Задержание нападавшего на Оболенского / Фото: СБУ