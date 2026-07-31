Подробиці затримання нападника й розслідування справи замаху надали в СБУ.

Що відомо про виконавця невдалого замаху на Оболєнського?

Нападника оперативно затримали представники поліції, Нацгвардії, СБУ та прокуратури.

69-річного чоловіка для виконання замаху завербували російські спецслужби, видаючи себе за співробітників СБУ.

"Встановлено, що російський куратор поставив пенсіонеру завдання ліквідувати Ігоря Оболєнського під приводом того, що він нібито працює на ворога", – йдеться в офіційному повідомленні.

Як доказ своїх звинувачень російські спецслужби надіслали чоловікові згенероване ШІ фейкове фото командира "Хартії" на Червоній площі в Москві у футболці з літерою "Z".



Затримання нападника на Оболєнського / Фото: СБУ

За даними слідства, для замаху на українського військового російські спецслужби передали виконавцю зброю через кур'єра. Його особу наразі встановлюють.

Затриманому планують оголосити підозру за відповідними статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю.