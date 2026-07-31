24 Канал зібрав усю відому інформацію про Оболєнського та замах на його життя.

Хто такий Оболєнський та як починався його шлях?

Командир 2-го армійського корпусу Національної гвардії України полковник Ігор Оболєнський із позивним "Корнет" став однією з найпомітніших постатей у сучасному українському війську.

Майбутній Герой України народився 5 серпня 1986 року в місті Сумах. Вищу військову освіту він здобув у Військовому інституті ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького. Прагнення до розвитку спонукало його здобути також цивільні дипломи магістра права та агрономії.

Військову службу Оболєнський розпочинав у 26-й артилерійській бригаді в Бердичеві, де пройшов шлях від командира взводу до командира батареї.

У 2012 році пройшов відбір до спецпідрозділу Нацгвардії "Омега". Із початком російської агресії у 2014 році брав безпосередню участь у боях за звільнення Слов'янська та Краматорська.

У 2015 році полковник очолив 1-й експериментальний батальйон 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж". Саме тоді він одним із перших у Силах оборони України розпочав практичне впровадження натівської системи планування бойових операцій MDMP (Military Decision Making Process) та процедур керівництва військами TLP (Troop Leading Procedures).

У 2018 році батальйон під його командуванням виконував завдання на Світлодарській дузі.

Що відомо про діяльність військового в галузі бізнесу?

У 2019 році Оболєнський вирішив спробувати сили в цивільному секторі та звільнився в запас. Він успішно працював на керівних посадах у провідних аграрних холдингах України – МХП та "Агротрейд".

У світі бізнесу опанував сучасні інструменти управління, оцінки ефективності (KPI), системи рекрутингу та корпоративної комунікації, які згодом докорінно змінили його бачення військової структури.

Як з'явилася "Хартія"?

Розуміючи неминучість великої війни з Росією, офіцер незадовго до 24 лютого 2022 року вивіз родину в безпечне місце та повернувся до України.

Разом із бізнесменом Всеволодом Кожемякою у Харкові він заснував добровольче формування територіальної громади "Хартія". "Оці люди з погонами підполковників, полковників бігали, як звичайна піхота…", – пригадував він в інтерв'ю для "Армія Inform".

Назва підрозділу символізувала вільну суспільну угоду громадян задля спільної оборони, а емблемою став натягнутий лук зі стрілою – історичний символ Харківського слобідського козацького полку.

Вже у травні 2022 року добровольче формування "Хартія" під командуванням Оболєнського у взаємодії з 92-ю ОМБр провело успішну операцію, звільнивши село Руська Лозова під Харковом. Згодом бійці пройшли пекло боїв за Бахмут і Серебрянське лісництво.



Полковник Ігор Оболєнський / Фото: фейсбук "Хартії"

Завдяки високій ефективності у 2023 році підрозділ розгорнули в 13-ту бригаду НГУ, а у квітні 2025 року на її базі було створено 2-й армійський корпус НГУ "Хартія", який очолив Ігор Оболєнський.

У системі управління корпусом командир застосовує автоматизовані командні пункти, чергових операторів "Battle Captains", цифровізовану розвідку та роботизовані комплекси.

В інтерв'ю "Українській правді" в січні 2024 року полковник наголошував, що пріоритетом для "Хартії" є збереження життя, адже "війна надовго".

Нагороди Оболєнського

За особисту мужність, успішну оборону Харківщини та розбудову підрозділу нового зразка 15 липня 2026 року Президент України вручив полковнику Оболєнському найвищу державну нагороду – звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

Окрім цього, військовий нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня та орденом "За мужність" III ступеня.

Що військовий говорить про війну та які принципи відстоює?

У своєму інтерв'ю для видання Forbes Ukraine Ігор Оболєнський поділився глибоким переосмисленням того, чим є Україна після років великої війни. Офіцер зазначає, що 3 роки повномасштабного протистояння повністю змінили його світогляд.

Якщо раніше суспільство часто сприймало державу як щось належне або об'єкт для критики, то війна підсвітила її справжню суть — як єдиний щит, що гарантує виживання нації.

"Війна підсвітила справжні цінності", — наголошує Оболєнський. Для нього держава тепер вимірюється не абстрактними інституціями, а людьми, які свідомо обрали її захист, та рівнем взаємної довіри.

Свій цивільний управлінський досвід полковник інтегрував у військове середовище, де послідовно руйнує радянську командну модель.

Він переконаний, що сучасна армія має будуватися на повазі до особистості, делегуванні повноважень та збереженні життів особового складу. Оболєнський також активно виступає на міжнародних майданчиках (зокрема, на форумі YES) та відстоює рівні можливості для жінок у Силах оборони.



Ігор Оболєнський / Фото: Богдан Кутепов

Замах на життя полковника: що відомо?

За словами президента України, невідомі намагалися скоїти замах на Ігоря Оболєнського. Зеленський повідомив, що нападника та його спільників затримали, правоохоронці проводять слідчі дії.

"Була доповідь Олександра Поклада щодо цього. На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов'язково відповімо. Подякував Ігорю за службу й побажав бити по окупантах ще сильніше", – сказав Зеленський.

Як пише "Українська правда", нападника, за версією слідства, завербували російські спецслужби. Він нібито підійшов до Оболєнського зі спини та намагався вистрілити, однак зброя дала осічку.

За інформацією УП, російські куратори видавали себе за співробітників СБУ та переконували чоловіка, що військовий є "зрадником". Для цього вони використали створене штучним інтелектом фейкове зображення, на якому Оболєнський нібито позує біля Кремля в одязі з російською символікою.