После покушения на Фицо европейские лидеры заявляют об угрозах

Днем 15 мая в Словакии совершили покушение на жизнь премьер-министра Роберта Фицо. На фоне этого нападения европейские лидеры начали заявлять об угрозах в свою сторону.

В частности, речь идет о польском премьере Дональде Туске и президенте Сербии Александаре Вучиче. В частности, в Сербии даже арестовали мужчину, которого подозревают в планировании покушения на главу государства.

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Угрозы лидерам

Дональд Туск опубликовал в соцсети X одну из угроз, которые начали поступать после покушения на жизнь словацкого коллеги. Премьер-министр Польши отметил, что таких сообщений было много.

Сегодня словаки дали нам пример того, что нужно делать с Дональдом Туском, если он провалит ЦКП,

– написал неизвестный пользователь.

Справка. В Польше продолжаются дискуссии относительно предложения правительства Туска расширить варшавский аэропорт имени Шопена вместо строительства Центрального коммуникационного порта – то есть ЦКП.

Также известно, что угрозы получал и президент Сербии Александар Вучич. В сообщениях его называли "следующей мишенью" после атаки на Фицо. Впоследствии в сербском правительстве сообщили, что арестовали мужчину, который якобы угрожал безопасности президента страны

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