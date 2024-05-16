После покушения на Фицо европейские лидеры заявляют об угрозах
Днем 15 мая в Словакии совершили покушение на жизнь премьер-министра Роберта Фицо. На фоне этого нападения европейские лидеры начали заявлять об угрозах в свою сторону.
В частности, речь идет о польском премьере Дональде Туске и президенте Сербии Александаре Вучиче. В частности, в Сербии даже арестовали мужчину, которого подозревают в планировании покушения на главу государства.
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Угрозы лидерам
Дональд Туск опубликовал в соцсети X одну из угроз, которые начали поступать после покушения на жизнь словацкого коллеги. Премьер-министр Польши отметил, что таких сообщений было много.
Сегодня словаки дали нам пример того, что нужно делать с Дональдом Туском, если он провалит ЦКП,
– написал неизвестный пользователь.
Справка. В Польше продолжаются дискуссии относительно предложения правительства Туска расширить варшавский аэропорт имени Шопена вместо строительства Центрального коммуникационного порта – то есть ЦКП.
Также известно, что угрозы получал и президент Сербии Александар Вучич. В сообщениях его называли "следующей мишенью" после атаки на Фицо. Впоследствии в сербском правительстве сообщили, что арестовали мужчину, который якобы угрожал безопасности президента страны
В Фицо стреляли: последние новости
- В больнице, где оперировали премьер-министра Словакии, сообщили, что Фицо стабилизировали. Однако состояние политика остается тяжелым. Сама операция длилась около 5 часов. Врачи до сих пор работают над здоровьем Фицо.
- В медучреждении Фицо уже посетил новоизбранный президент Петер Пеллегрини. Он рассказал, что их разговор был довольно коротким, ведь премьер-министр был уставший и находился под воздействием лекарств. И все же политики перекинулись несколькими словами.
- Писателю Юраю Цинтули, который совершил покушение на Фицо, было предъявлено обвинение за попытку убийства из мести в отношении лица, находящегося под защитой. Мотивом преступления было несогласие с политикой нынешней власти и запланированными ею изменениями. Мужчина признался полиции, что планировал нападение за несколько дней до инцидента – однако он не планировал убивать Фицо.