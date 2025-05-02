Стерненко ответил на упреки о дорогом авто и охране

На активиста Стерненко в четверг, 1 мая, было совершено покушение. В сети было опубликовано видео с места нападения, после чего в сторону волонтера посыпались упреки о дорогом авто и охране.

Он прокомментировал это в своем телеграм-канале на следующий день после нападения, передает 24 Канал.

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В целях безопасности было арендовано бронированное авто

Стерненко объяснил, что после убийства активиста Демьяна Ганула в Одессе были подозрения, что россияне будут пытаться убить и его.

Поэтому был принят комплекс мер безопасности. В частности, было арендовано бронированное авто.

Бронь спасла жизнь водителя – пуля не смогла пробить двери машины.

Мои доходы позволили бы и купить такое авто. Но большую часть заработка я отдаю на войско и сам оплачиваю себе охрану,

– написал Стерненко.

По его словам, в день покушения с ним шел собственный охранник и "альфовец" – представитель спецподразделения СБУ, который нейтрализовал нападающую.

"Понимаю, многим существам хотелось бы видеть меня мертвым. Поэтому и охрана им не нравится, и авто плохое. Но лучше я буду живым "негодяем", чем буду нравиться сторонникам ФСБ. Мертвый. Спасибо всем адекватным за поддержку. Спасибо СБУ, главе Малюку и президенту Зеленскому за внимание к этому делу. Отомстим", – добавил активист.

Напомним, что нападающей на него уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 июня.