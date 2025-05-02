Він прокоментував це у своєму телеграм-каналі на наступний день після нападу, передає 24 Канал.

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У цілях безпеки було орендовано броньоване авто

Стерненко пояснив, що після вбивства активіста Дем'яна Ганула в Одесі були підозри, що росіяни намагатимуться вбити і його.

Через це був вжитий комплекс заходів безпеки. Зокрема, було орендовано броньоване авто.

Бронь врятувала життя водія – куля не змогла пробити двері автівки.

Мої доходи дозволили б і купити таке авто. Але більшу частину заробітку я віддаю на військо та сам оплачую собі охорону,

– написав Стерненко.

За його словами, у день замаху із ним йшов власний охоронець та "альфівець" – представник спецпідрозділу СБУ, який нейтралізував нападницю.

"Розумію, багатьом істотам хотілося б бачити мене мертвим. Тому й охорона їм не подобається, і авто погане. Та краще я буду живим "негідником", аніж буду подобатись прибічникам ФСБ. Мертвий. Дякую всім адекватним за підтримку. Дякую СБУ, голові Малюку та президенту Зеленському за увагу до цієї справи. Помстимося", – додав активіст.

Нагадаємо, що нападниці на нього уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 червня.