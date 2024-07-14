"Такому насилию нет оправданий": Зеленский прокомментировал покушение на Трампа
Источник:Владимир Зеленский
В Дональда Трампа стреляли во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на покушение.
Он подчеркнул, что такому насилию нет оправданий. Также Зеленский пожелал Трампу скорейшего выздоровления.
К теме Покушение на Трампа: правоохранителям удалось установить личность стрелка, – СМИ
Зеленский прокомментировал покушение на Трампа
С ужасом узнал о стрельбе по бывшему президенту США Дональду Трампу во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где-либо в мире. Насилие никогда не должно побеждать,
– написал Зеленский в сети.
Президенту Украины выразил радость по поводу того, что Дональд Трамп сейчас находится в безопасности. Зеленский пожелал бывшему президенту США скорейшего выздоровления, а также выразил соболезнования близким жертвы этого нападения – участника митинга.
"Желаю силы всем, кто шокирован этим событием. Желаю Америке выйти из этого сильнее", – резюмировал Зеленский.
Покушение на Трампа: главное
- В Дональда Трампа во время выступления в Пенсильвании стреляли. Так, кандидат в президенты США выступал с речью, когда раздались выстрелы.
- Трамп получил легкое огнестрельное ранение – поврежденное ухо. На опубликованных в сети кадрах видно, как кандидата в президенты США выводят с окровавленным ухом.
- Политик довольно быстро прокомментировал инцидент. По словам Трампа, погиб один зритель митинга, еще двое – получили серьезные ранения. В сети пишут, что ликвидировали также и того, кто стрелял в Трампа.
- "Невероятно, что такое могло произойти в нашей стране. На данный момент о стрелке ничего не известно, он мертв. В меня попала пуля, она пробила мне верхнюю часть правого уха. Я понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля разрывает кожу. У меня началось сильное кровотечение", – прокомментировал Трамп покушение на себя.
- Как пишут в СМИ, в Трампа стрелял якобы 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он был на крыше одного из зданий на расстоянии около 120 метров от сцены, на которой выступал кандитат в президенты США.