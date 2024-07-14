"Такому насилию нет оправданий": Зеленский прокомментировал покушение на Трампа

В Дональда Трампа стреляли во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на покушение.

Он подчеркнул, что такому насилию нет оправданий. Также Зеленский пожелал Трампу скорейшего выздоровления.

К теме Покушение на Трампа: правоохранителям удалось установить личность стрелка, – СМИ

Зеленский прокомментировал покушение на Трампа

С ужасом узнал о стрельбе по бывшему президенту США Дональду Трампу во время его предвыборного митинга в Пенсильвании. Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где-либо в мире. Насилие никогда не должно побеждать,

– написал Зеленский в сети.

Президенту Украины выразил радость по поводу того, что Дональд Трамп сейчас находится в безопасности. Зеленский пожелал бывшему президенту США скорейшего выздоровления, а также выразил соболезнования близким жертвы этого нападения – участника митинга.

"Желаю силы всем, кто шокирован этим событием. Желаю Америке выйти из этого сильнее", – резюмировал Зеленский.

Покушение на Трампа: главное