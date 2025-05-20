Поляк готовил покушение на Зеленского: дело передали в суд, мужчине грозит 8 лет тюрьмы

Офис Генпрокурора и СБУ вместе с польскими коллегами в апреле 2024 года разоблачили поляка Павла К., который предлагал российским спецслужбам совершить покушение на жизнь президента Украины Владимира Зеленского. Обвиняемый самостоятельно установил контакты с россиянами, которые принимали непосредственное участие в войне в Украине.

В мае 2025 года польская прокуратура подала в суд обвинительный акт против этого гражданина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Rzeczpospolita.

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Поляку грозит 8 лет тюрьмы

Следствие нашло доказательства, что мужчина был готов действовать в пользу российской военной разведки.

Известно, что перед обвиняемым россияне поставили задачу собирать и передавать информацию по обеспечению безопасности аэропорта Жешув-Ясенка.

"Эти действия должны были помочь, среди прочего, в планировании возможного покушения на жизнь главы иностранного государства, то есть президента Украины Владимира Зеленского", – сообщил прокурор.

Данные о возможном совершении преступления Павлом К. поступило в Национальную прокуратуру из Офиса Генерального прокурора Украины, после чего началось совместное расследование.

Мужчину арестовали 17 апреля 2024 года в Польше.

Ему предъявили обвинение в готовности действовать от имени иностранной разведывательной службы против Республики Польша. За это предполагается до 8 лет за решеткой.