Поляк готовил покушение на Зеленского: дело передали в суд, мужчине грозит 8 лет тюрьмы
- Поляк Павел К. был уличен в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского и контактировал с российскими спецслужбами.
- Мужчину арестовали в апреле 2024 года в Польше, ему грозит до 8 лет тюрьмы по обвинению в сотрудничестве с иностранной разведкой.
Офис Генпрокурора и СБУ вместе с польскими коллегами в апреле 2024 года разоблачили поляка Павла К., который предлагал российским спецслужбам совершить покушение на жизнь президента Украины Владимира Зеленского. Обвиняемый самостоятельно установил контакты с россиянами, которые принимали непосредственное участие в войне в Украине.
В мае 2025 года польская прокуратура подала в суд обвинительный акт против этого гражданина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Rzeczpospolita.
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Поляку грозит 8 лет тюрьмы
Следствие нашло доказательства, что мужчина был готов действовать в пользу российской военной разведки.
Известно, что перед обвиняемым россияне поставили задачу собирать и передавать информацию по обеспечению безопасности аэропорта Жешув-Ясенка.
"Эти действия должны были помочь, среди прочего, в планировании возможного покушения на жизнь главы иностранного государства, то есть президента Украины Владимира Зеленского", – сообщил прокурор.
Данные о возможном совершении преступления Павлом К. поступило в Национальную прокуратуру из Офиса Генерального прокурора Украины, после чего началось совместное расследование.
Мужчину арестовали 17 апреля 2024 года в Польше.
Ему предъявили обвинение в готовности действовать от имени иностранной разведывательной службы против Республики Польша. За это предполагается до 8 лет за решеткой.