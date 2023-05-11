Также Кулеба посоветовал российскому экс-президенту Дмитрию Медведеву, публично призвавшему к убийству Зеленского, пить меньше водки, прежде чем заходить в телеграм.
Министр не думает, что такие заявления следует комментировать, однако Медведев все же играет определенную роль в российской стратегической коммуникации.
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Как Кулеба заботится о собственной безопасности
Кулеба рассказал, что несколько раз задавал себе вопрос, почему Россия никогда не организовывала нападения на поезд, который перевозит Зеленского, или на него самого.
"Но потом один из охранников, с которым я разговаривал, сказал: "Вы не волнуйтесь, это наша работа". И я поблагодарил его. И вообще, вся железнодорожная система в Украине работала на протяжении всей войны. Наша безопасность должна быть хорошей, и не так просто напасть на движущийся поезд", – заметил министр.
По его словам, если бы россияне могли убить президента Зеленского, они бы точно попытались.
"Мы принимаем быстрые, разумные решения и лучше, чем многие ожидали", – отметил глава МИД.
Также он прокомментировал собственную угрозу быть отравленным.
В некоторых местах я предпочитаю пить только воду из бутылок, которые были предварительно запечатаны. Но я не думаю, что я являюсь главной мишенью,
– добавил Кулеба.
Стоит прочесть Кулеба рассказал, что будет, если Украина во время контрнаступления не освободит все территории.
Россия пыталась убить Зеленского: коротко
- Недавно заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал "физически уничтожить" президента Владимира Зеленского. На его истерические угрозы отреагировал сам глава государства, заявив, что это для него не интересно. Также украинский лидер посоветовал россиянам подумать, как изменить жизнь к лучшему в собственной стране.
- Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказывал, что в конце февраля и начале марта 2022 года был жаркий период, когда Кремль пытался ликвидировать Зеленского. Признаков таких планов врага сейчас нет, однако угроза для президента существует всегда.
- Следует заметить, что по информации журналистов The Wall Street Journal, за 3 недели до полномасштабного вторжения кремлевский диктатор Владимир Путин вызвал Кадырова в Москву, чтобы "разработать стратегию" убийства Зеленского. 25 февраля кадыровцы зашли в Украину тремя колоннами бронетехники – первую группу уничтожили на подступах к Киеву. Две другие были вынуждены перегруппироваться и прекратить наступление, так и не дойдя до украинской столицы.