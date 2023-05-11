Також Кулеба порадив російському експрезиденту Дмітрію Медведєву, який публічно закликав до вбивства Зеленського, пити менше горілки, перед тим, як заходити в телеграм.

Міністр не думає, що такі заяви варто коментувати, проте Медведєв таки відіграє певну роль у російській стратегічній комунікації.

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Як Кулеба дбає про власну безпеку

Кулеба розповів, що кілька разів ставив собі питання, чому Росія ніколи не організовувала напади на потяг, який перевозив Зеленського, або на нього самого.

"Але потім один з охоронців, з яким я розмовляв, сказав: "Ви не хвилюйтеся, це наша робота". І я подякував йому. І взагалі, вся залізнична система в Україні працювала протягом всієї війни. Наша безпека повинна бути хорошою, і не так просто напасти на потяг, що рухається", – зауважив міністр.

За його словами, якби росіяни могли вбити президента Зеленського, вони б точно спробували.

"Ми приймаємо швидкі, розумні рішення і є кращими, ніж багато хто очікував", – зазначив глава МЗС.

Також він прокоментував власну загрозу бути отруєним.

У деяких місцях я вважаю за краще пити лише воду з пляшок, які були попередньо запечатані. Але я не думаю, що я є головною мішенню,

– додав Кулеба.

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