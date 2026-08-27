В Словакии пытались поджечь завод украинского производителя дронов: кем оказались подозреваемые

В Словакии правоохранительные органы задержали троих человек, подозреваемых в подготовке поджога предприятия украинского производителя беспилотников Skyeton. Среди задержанных есть гражданин Украины, еще двое подозреваемых – граждане Латвии.

Об этом пишет SPIEGEL.

Что известно о попытке поджога завода?

По данным словацких правоохранительных органов, подозреваемые планировали устроить масштабный пожар на предприятии Skyeton. В ходе обысков у них изъяли зажигательную смесь и план нападения на объект, где производят беспилотные летательные аппараты.

Вещи, изъятые при задержании / Фото: полиция Словакии

Следствие считает, что подозреваемые действовали по чьему-то указанию. В то же время правоохранители пока не называют возможного заказчика диверсии.

Двое подозреваемых были задержаны в Словакии. Один из них – гражданин Латвии, другой – украинец. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Третьего подозреваемого, 26-летнего гражданина Латвии, задержали в Гамбурге. Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Гамбурга, немецкие правоохранители исполнили европейский ордер на его арест, выданный словацким судом. Словакия уже подала запрос на экстрадицию мужчины. В настоящее время он находится под стражей в Германии.

В компании Skyeton заявили, что за попыткой нападения может стоять Россия.

Недавнее нападение на наш объект в Словакии – это еще одно доказательство того, что украинские производители оборонной промышленности стали настоящей занозой в глазу россиян, и что мы на правильном пути,

– заявили в компании.

Ранее словацкие следователи сообщали, что вероятный ущерб от запланированной диверсии мог составить десятки миллионов евро. На момент попытки поджога на предприятии находились около 70 человек.

Расследование по делу продолжается. Личность возможного заказчика и мотивы подозреваемых правоохранители пока не раскрывают.

Напомним, недавно в Германии задержали украинца за попытку совершить диверсию. По версии следствия, он мог готовить атаку против украинской компании "Новая почта".

Для этого в октябре 2025 года мужчина приехал в Берлин, где, следуя полученным инструкциям, взял два пакета с оружием и спрятал их в лесу у озера Мюггельзее. Он сфотографировал тайник и передал его координаты своим контактам. Польские спецслужбы перехватили эту информацию и передали ее немецким коллегам.

Правоохранители обнаружили в тайнике два пистолета и боеприпасы, после чего установили за ним наблюдение. Однако забрать оружие никто не пришел, поскольку подозреваемого вскоре задержали в Румынии.

По данным румынской разведки, он вместе с другим украинцем мог входить в диверсионную сеть, связанную с российскими спецслужбами. В настоящее время дело расследует Федеральная прокуратура Германии.