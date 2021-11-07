Покушение на премьера Ирака: во время инцидента пострадало много людей
7 ноября 2021 , 11:38Читати новину українською
Источник:Alhadath
В столице Ирака – Багдаде неизвестные с помощью беспилотника со взрывчаткой совершили покушение на премьер-министра Мустафу аль-Кадеми. В результате инцидента пострадали 10 человек.
Ранения различной степени тяжести получили сотрудники службы охраны резиденции главы иракского правительства. Об этом сообщает телеканал Alhadath.
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10 раненых в рядах охраны аль-Кадеми в результате обстрела его дома с помощью дрона,
– информируют СМИ.
В то же время отмечается, что сам Мустафа аль-Кадеми был доставлен в больницу. Однако впоследствии чиновник вышел на связь и рассказал, что с ним все в порядке.Обратите внимание! Сейчас ни одна из известных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
Попытка убийства премьера Ирака: коротко
- В укрепленной зеленой зоне Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, беспилотник со взрывчаткой атаковал резиденцию Мустафы аль-Кадеми.
- В Министерстве обороны страны уточнили, что дрон должен был упасть на машину иракского премьер-министра. Еще один БПЛА был перехвачен и сдетонировал до падения.
- В то же время в районе зеленой зоны, где расположен дом аль-Кадеми вместе с посольством США и другими представительствами, заметили интенсивные перестрелки.