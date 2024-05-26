Накануне в больнице, где оперировали премьер-министра Словакии, сообщили, что его стабилизировали. Политика оперировали несколько часов. Тогда отметили, что операция прошла успешно, и жизни словацкого премьера ничего не угрожает.
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Что сейчас известно о состоянии Фицо
В больнице имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица, где сейчас находится Фицо, рассказали, что состояние здоровья премьер-министра Словакии, на которого 15 мая было совершено покушение, улучшилось.
После сегодняшнего заседания консилиума команда присутствующих врачей подтвердила субъективное улучшение состояния здоровья премьер-министра,
– сообщили там.
Врачи проинформировали, что состояние здоровья премьер-министра соответствует прогнозу, установленному медицинским консилиумом. В больнице также добавили, что в понедельник Фицо ждут новые обследования.
Подробнее о нападении на словацкого премьера
- В политика стреляли днем перед домом культуры, где проходило заседание правительства. По словам свидетелей, кто-то из толпы позвал Фицо: "Роберт, иди-ка сюда". Когда премьер приблизился к людям, раздались выстрелы. З опубликованного в сети видео инцидента понятно, что их было по меньшей мере 5.
- Также журналисты зафиксировали момент, как охранники подняли Фицо с земли, оперативно перенесли в машину и отвезли в больницу. Премьера доставили в медучреждение в Банска-Бистрице, поскольку дорога в Братиславу заняла бы очень много времени, а состояние политика было тяжелым.
- Представители Фицо заявляли, что он находится в критическом состоянии. Они говорили, что операция будет длительной из-за повреждения нескольких важных органов. Нападавшего на Фицо задержали сразу на месте преступления. На камеру также попал момент его задержания.
- Отмечается, что стрелок – это 71-летний писатель Юрий Цинтула, который мог быть связан с пророссийской военизированной группой Slovenskí Branci. По словам Цинтулы, он стрелял в Фицо, потому что недоволен его политикой.
- Президент Зеленский отреагировал на ранение Фицо. Он назвал нападение на политика "ужасным". "Мы решительно осуждаем этот акт насилия против главы правительства нашего соседнего государства-партнера", – подчеркнул украинский лидер и выразил надежду на скорейшее выздоровление Фицо.