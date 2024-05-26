Напередодні у лікарні, де оперували прем'єр-міністра Словаччини, повідомили, що його стабілізували. Політика оперували кілька годин. Тоді зазначили, що операція минула успішно, і життю словацького прем'єра нічого не загрожує.

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Що наразі відомо про стан Фіцо

У лікарні імені Рузвельта в місті Банська-Бистриця, де зараз перебуває Фіцо, розповіли, що стан здоров’я прем'єр-міністра Словаччини, на якого 15 травня було скоєно замах, покращився.

Після сьогоднішнього засідання консиліуму команда присутніх лікарів підтвердила суб'єктивне поліпшення стану здоров'я прем'єр-міністра,

– повідомили там.

Лікарі поінформували, що стан здоров'я прем'єр-міністра відповідає прогнозу, встановленому медичним консиліумом. У лікарні також додали, що у понеділок на Фіцо чекають нові обстеження.

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