Напередодні у лікарні, де оперували прем'єр-міністра Словаччини, повідомили, що його стабілізували. Політика оперували кілька годин. Тоді зазначили, що операція минула успішно, і життю словацького прем'єра нічого не загрожує.
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Що наразі відомо про стан Фіцо
У лікарні імені Рузвельта в місті Банська-Бистриця, де зараз перебуває Фіцо, розповіли, що стан здоров’я прем'єр-міністра Словаччини, на якого 15 травня було скоєно замах, покращився.
Після сьогоднішнього засідання консиліуму команда присутніх лікарів підтвердила суб'єктивне поліпшення стану здоров'я прем'єр-міністра,
– повідомили там.
Лікарі поінформували, що стан здоров'я прем'єр-міністра відповідає прогнозу, встановленому медичним консиліумом. У лікарні також додали, що у понеділок на Фіцо чекають нові обстеження.
Детальніше про напад на словацького прем'єра
- У політика стріляли вдень перед будинком культури, де проходило засідання уряду. За словами свідків, хтось із натовпу покликав Фіцо зі словами "Роберте. йди-но сюди". Коли прем'єр наблизився до людей, пролунали постріли. З опублікованого у мережі відео інциденту зрозуміло, що їх було щонайменше 5.
- Також журналісти зафіксували момент, як охоронці підняли Фіцо із землі та оперативно перенесли в машину та відвезли до лікарні. Прем'єра доправили до медзакладу у Банській Бистриці, оскільки дорога до Братислави зайняла б дуже багато часу, а стан політика був важким.
- Представники Фіцо заявляли, що він перебуває у критичному стані. Вони казали, що операція буде тривалою через пошкодження кількох важливих органів. Нападника на Фіцо затримали одразу на місці злочину. На камеру також потрапив момент його затримання.
- Зазначається, що стрілець – це 71-річний письменник Юрій Цинтула, який міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci. За словами Цинтули, він стріляв у Фіцо, бо незадоволений його політикою.
- Президент Зеленський відреагував на поранення Фіцо. Він назвав напад на політика "жахливим". "Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера", – наголосив український лідер і висловив сподівання на швидке одужання Фіцо.