Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения подозреваемым по делу о покушении на активиста Сергея Стерненко Людмиле Чимерской и Николаю Поповичу. Они будут оставаться под стражей до 27 сентября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Какое решение суд принял в отношении подозреваемых?

Людмилу Чимерскую подозревают в причастности к покушению на Сергея Стерненко. Прокурор настаивал на продлении ареста еще на 60 суток, аргументируя это риском побега подозреваемой.

В то же время адвокаты заявили, что Чимерскую якобы ввели в заблуждение. По их словам, в 2022 году женщина заказала лекарства из Харькова, а через год получила звонок от людей, которые представились сотрудниками СБУ. Они убедили ее, что она якобы финансировала россиян, и под давлением страха женщина согласилась на "сотрудничество".

Во время этого "сотрудничества" ей передали вещество, которое назвали ядом от колорадского жука, а также инструкцию по ее "улучшению". На самом деле это была взрывчатка.

Далее агент, который ее завербовал, признавался ей в любви, рассказывал любовные истории и она влюбилась. Далее ей поставили задачу убить Стерненко, по словам обвиняемого, она его не знала,

– сообщили журналисты.

Женщину поселили в съемной квартире неподалеку от Сергея Стерненко, после чего она совершила нападение и открыла огонь.

По словам адвоката, жизни Стерненко ничего не угрожает, зато его подзащитная имеет серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в регулярном гемодиализе. Во время судебного заседания выяснилось, что подозреваемая имеет первую группу инвалидности. Суд также постановил продлить срок досудебного расследования еще на шесть месяцев.

Второму подозреваемому по делу, Николаю Поповичу, суд также продлил меру пресечения – он будет оставаться под стражей до 27 сентября. Ему инкриминируют государственную измену.