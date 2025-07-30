Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Яке рішення суд ухвалив щодо підозрюваних?

Людмилу Чимерську підозрюють у причетності до замаху на Сергія Стерненка. Прокурор наполягав на продовженні арешту ще на 60 діб, аргументуючи це ризиком втечі підозрюваної.

Натомість адвокати заявили, що Чимерську нібито ввели в оману. За їхніми словами, у 2022 році жінка замовила ліки з Харкова, а через рік отримала дзвінок від людей, які представилися співробітниками СБУ. Вони переконали її, що вона нібито фінансувала росіян, і під тиском страху жінка погодилася на "співпрацю".

Під час цієї "співпраці" їй передали речовину, яку назвали отрутою від колорадського жука, а також інструкцію щодо її "покращення". Насправді ж це була вибухівка.

Далі агент, який її завербував, зізнавався їй в коханні, розповідав любовні історії і вона закохалась. Далі їй поставили завдання вбити Стерненка, за словами обвинуваченого, вона його не знала,

– повідомили журналісти.

Жінку поселили в орендованій квартирі неподалік від Сергія Стерненка, після чого вона здійснила напад і відкрила вогонь.

За словами адвоката, життю Стерненка нічого не загрожує, натомість його підзахисна має серйозні проблеми зі здоров'ям і потребує регулярного гемодіалізу. Під час судового засідання з'ясувалося, що підозрювана має першу групу інвалідності. Суд також ухвалив продовжити строк досудового розслідування ще на шість місяців.

Другому підозрюваному у справі, Миколі Поповичу, суд також продовжив запобіжний захід – він залишатиметься під вартою до 27 вересня. Йому інкримінують державну зраду.