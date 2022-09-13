Покушение против нее будет наглядным жестом для всех преподавателей-изменников и "завозцев" из россии. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Образование – это тоже оружие

Активист отметил, что томилина принимала "самое оживленное участие" в приобщении к оккупационному образовательному процессу херсонцев.

Ее подрыв, независимо от того, будет ли она жива или нет, будет очень полезен для того, чтобы показать всем учителям-предателям и всем "завозцам" из россии, которые приехали сюда преподавать историю россии и русский язык, что они не являются "священными коровами" и, что звание учителя с префиксом "русский" является признаком врага,

– объяснил Молчанов.

По его словам, учителей-коллаборантов и привезенных оккупантами "педагогов" нужно так же уничтожать, как российских солдат.

В то же время, он добавил, что томилина ранее была директором Херсонского академического лицея при Государственном университете, который сформировался на базе бывшего педагогического института и был заведением для обучения старших классов.

"Она была директором после смерти основателя лицея – олега мишукова. Взгляды томилиной совпадали со взглядами мишукова – это был наследственный "русский мир". Она не скрывала никогда этого, но удивительно, что человек с вроде бы неплохим филологическим образованием уже лет с 10 назад демонстрировал признаки дешевой теории заговоров о биолабораториях", – отметил активист.

Он рассказал, что в 2017 году Минобразования не продлило контракт с томилиной, после чего она "осталась не у дел".

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Идейная украинофобка

Молчанов подчеркнул, что томилина всегда декларировала не утилитарный, как у сальдо, подход к россии, что "если выгодно – нужно сотрудничество, если нет – тогда не нужно".

Не пыталась приспособиться, а декларировала, что мы "единый народ", "братья" и "дружба", что "у нас русский язык". Конечно, если она так себя вела, то ей не было особого места на херсонской политической тусовке. Потому что яркие "рускомирцы" не обладали таким авторитетом, какой был у бывших регионалов-гречкосеев,

– объяснил активист.

По его словам, томилина дождалась "русского мира" и вернулась туда, откуда, как она считала, незаконно ее "выгнали", когда не дали продлить ей контракт на позиции директора лицея.

"Она захватила не только весь лицей, но и все помещения института. Там с помощью различных дешевых обещаний привлекает будущих псевдостудентов... Без экзаменов, документов о завершении среднего образования – с обещаниями бесплатного общежития и питания, еще и со стипендией в 10 тысяч рублей ", – рассказал собеседник.

По его словам, ничего кроме бесплатных общежитий 120 псевдостудентов не получили, которые "поступили" в якобы "университет".

"Томилина была помощницей и заместительницей коллаборантки татьяны кузьмич, которая возглавила департамент образования при "херсонской военно-гражданской администрации" и проводила активную работу по привлечению родителей и детей. Им удалось привлечь до 15,5 тысяч детей на обучение в увлеченные школы по программам россии. Это 11,3 процента учащихся, которые были до войны в Херсоне", – резюмировал Молчанов.

Херсонские коллаборанты: что известно

российские СМИ 12 сентября начали массово публиковать новости о смерти гауляйтера Владимира Сальдо. Сочувствовать даже начал другой коллаборант кирил стремоусов.

Источники 24 канала в разведке подтвердили, что оккупанты сначала отравили сальдо, а затем якобы добили в больнице.

в разведке подтвердили, что оккупанты сначала отравили сальдо, а затем якобы добили в больнице. Правда, впоследствии пропагандисты удалили публикации о смерти предателя и даже опубликовали его якобы видеообращение. Похоже, повторяют сценарий со смертью жириновского.

12 сентября также стало известно, что коллаборантку из Херсона татьяну томилину взорвали в ее же квартире. Вместе с ней "убрали" охранника-кадыровца.

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