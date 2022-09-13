Замах проти неї буде наочним жестом для всіх викладачів-зрадників та "завезенців" із росії. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Освіта – це теж зброя

Активіст зазначив, що томіліна приймала "найжвавішу участь" у долученні до окупаційного освітнього процесу херсонців.

Її підрив, незалежно від того, чи буде вона живою, чи ні, буде дуже корисним для того, щоб показати всім вчителям-зрадникам і всім "завезенцям" з росії, які приїхали сюди викладати історію росії й російську мову, що вони не є "священними коровами" й що звання учителя з префіксом "російський" є ознакою ворога,

– пояснив Молчанов.

За його словами, вчителів-колаборантів і привезених окупантами "педагогів" треба так само знищувати, як російських солдатів.

Водночас він додав, що томіліна раніше була директоркою Херсонського академічного ліцею при Державному університеті, який сформувався на базі колишнього педагогічного інституту і був закладом для навчання старших класів.

"Вона була директоркою після смерті засновника ліцею – олега мішукова. Погляди томіліної збігалися з поглядами мішукова – це був спадковий "русскій мір". Вона не приховувала ніколи цього, але дивно, що людина з начебто непоганою філологічною освітою вже років з 10 тому демонструвала ознаки дешевої теорії змов про біолабораторії", – зауважив активіст.

Він розповів, що у 2017 році Міносвіти не продовжило контракт з томіліною, після чого вона "залишилася не при справах".

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Ідейна українофобка

Молчанов підкреслив, що томіліна завжди декларувала не утилітарний, як у сальдо, підхід до росії, що "якщо вигідно – потрібне співробітництво, коли ні – тоді не потрібне".

Не намагалася пристосуватися, а декларувала, що ми "єдиний народ", "брати" і "дружба", що "у нас російська мова". Звичайно, якщо вона в такий спосіб себе поводила, то їй не було особливого місця на херсонській політичній тусовці. Тому що яскраві "рускомірці" не мали такого авторитету, який був у колишніх регіоналів-гречкосіїв,

– пояснив активіст.

За його словами, томіліна дочекалася "руского міра" й повернулася туди, звідки, як вона вважала, незаконно її "витурили", коли не дали продовжити їй контракт на позиції директорки ліцею.

"Вона захопила не лише весь ліцей, а й все приміщення інституту. Там за допомогою різних дешевих обіцянок залучає майбутніх псевдостудентів... Без іспитів, документів про завершення середньої освіти – з обіцянками безплатного гуртожитку й харчування, ще й зі стипендією у 10 тисяч рублів", – розповів співрозмовник.

З його слів, нічого окрім безплатних гуртожитків 120 псевдостудентів не отримали, які "поступили" до нібито "університету".

"томіліна була помічницею та заступницею колаборантки татьяни кузьміч, яка очолила департамент освіти при "херсонській військово-цивільній адміністрації" й проводила активну роботу із залучення батьків та дітей. Їм вдалося залучити до 15,5 тисячі дітей на навчання у захоплені школи за програмами росії. Це 11,3 відсотка учнів, які були до війни у Херсоні", – резюмував Молчанов.

Херсонські колаборанти: що відомо

російські ЗМІ 12 вересня почали масово публікувати новини про смерть гауляйтера володимира сальдо. Співчувати навіть почав інший колаборант кіріл стрємоусов.

Щоправда, згодом пропагандисти видалили публікації про смерть зрадника та навіть опублікували його нібито відеозвернення. Схоже, повторюють сценарій зі смертю жиріновського.

12 вересня також стало відомо, що колаборантку з Херсону тетяну томіліну підірвали в її ж квартирі. Разом з нею "прибрали" охоронця-кадирівця.

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