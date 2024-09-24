Накануне, 15 сентября, во Флориде возле Дональда Трампа произошла стрельба, которую ФБР расследует как попытку покушения. Впоследствии выяснилось, что подозреваемый оставил записку с подробным описанием своих планов.

Об этом говорится в заявлении американских прокуроров, направленном в суд. Соответствующую записку уже обнародовали.

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Подозреваемый в попытке покушения на Трампа оставил записку

Записка была среди документов, поданных в федеральный суд в понедельник. В ней Рут признался, что спланировал нападение на Дональда Трампа и даже предсказал свой провал.

Это было покушение на Дональда Трампа, но я вас подвел. Я старался изо всех сил и вложил в это смелость, на которую был способен. Теперь вам предстоит завершить работу; и я предложу 150 тысяч долларов тому, кто сможет ее завершить,

– говорится в записке.

Подозреваемый в покушении также заявил, что Трамп не способен быть президентом США.

Прокуроры рассказали, что соответствующую записку нашли в коробке, которую подозреваемый оставил в доме "неизвестного лица" за несколько месяцев до стрельбы. По данным следствия, это "свидетельствует о том, что он планировал убийство в течение длительного времени".

Кстати, AP пишет, что в коробке также были боеприпасы, металлическая труба, строительные материалы, инструменты, телефоны и различные письма. Лицо, которое получило ее и обратилась в правоохранительные органы, не было указано в протоколе задержания Минюста. Только описано как "гражданский свидетель".

Правоохранители, которые обыскали внедорожник Рута, нашли рукописный список дат в августе, сентябре и октябре, а также мест, где политик появлялся или должен был присутствовать.

Также следователи обнаружили 6 мобильных телефонов. В частности содержащий поисковый запрос Google о том, как проехать из округа Палм-Бич в Мексику. Кроме того, 12 пар перчаток, водительские права и паспорт.

В заявлении, поданном в суд, прокуроры утверждают, что мобильный телефон подозреваемого неоднократно подключался к сотовым вышкам вблизи гольф-клуба Дональда Трампа и его дома во Флориде в течение 18 августа – 15 сентября.

Помощник прокурора США заявил в понедельник в суде, что записка подозреваемого является "весомым доказательством его намерений".

Это послание, которое он хотел отправить миру до этого инцидента,

– заявил Марк Диспото.

Сейчас Рута обвиняют в незаконном хранении оружия, несмотря на многочисленные осуждения, в частности, два обвинения в хранении краденых вещей в 2002 году в Северной Каролине, а также в хранении огнестрельного оружия со стертым серийным номером.

Впрочем, помощник прокурора США заявил в суде в понедельник, что прокуратура будет выдвигать дополнительные обвинения, в частности, в попытке "убить "главного" политического кандидата". Если вину подозреваемого докажут, ему грозит пожизненное заключение.

Обратите внимание! Гражданин США Ryan Routh никогда не служил в Международном легионе ГУР МО. Он не имеет никакого отношения к подразделению. Слухи, что ходят по этому поводу в некоторых СМИ, не соответствуют действительности, подчеркнули в Легионе ГУР.