Про це йдеться у заяві американських прокурорів, надісланій до суду. Відповідну записку вже оприлюднили.

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Підозрюваний у спробі замаху на Трампа залишив записку

Записка була серед документів, поданих до федерального суду у понеділок. У ній Рут зізнався, що спланував напад на Дональда Трампа й навіть передбачив свій провал.

Це був замах на Дональда Трампа, але я вас підвів. Я намагався щосили та вклав у це сміливість, на яку був здатний. Тепер вам належить завершити роботу; і я запропоную 150 тисяч доларів тому, хто зможе її завершити,

– йдеться у записці.

Підозрюваний у замаху також заявив, що Трамп не здатний бути президентом США.

Прокурори розповіли, що відповідну записку знайшли у коробці, яку підозрюваний залишив у будинку "невідомої особи" за кілька місяців до стрілянини. За даними слідства, це "свідчить про те, що він планував вбивство протягом тривалого часу".

До речі, AP пише, що в коробці також були боєприпаси, металева труба, будівельні матеріали, інструменти, телефони й різні листи. Особа, яка отримала її та звернулася до правоохоронних органів, не була вказана в протоколі затримання Мін'юсту. Тільки описана як "цивільний свідок".

Правоохоронці, які обшукали позашляховик Рута, знайшли рукописний список дат у серпні, вересні й жовтні, а також місць, де політик з'являвся або мав бути присутнім.

Також слідчі виявили 6 мобільних телефонів. Зокрема той, що містив пошуковий запит Google про те, як проїхати з округу Палм-Біч до Мексики. Окрім того, 12 пар рукавичок, водійські права і паспорт.

У заяві, поданій до суду, прокурори стверджують, що мобільний телефон підозрюваного неодноразово підключався до стільникових веж поблизу гольф-клубу Дональда Трампа та його будинку у Флориді протягом 18 серпня – 15 вересня.

Помічник прокурора США заявив у понеділок у суді, що записка підозрюваного є "вагомим доказом його намірів".

Це послання, яке він хотів надіслати світові до цього інциденту,

– заявив Марк Діспото.

Наразі Рута звинувачують у незаконному зберіганні зброї, попри численні засудження, зокрема, два звинувачення у зберіганні крадених речей у 2002 році в Північній Кароліні, а також у зберіганні вогнепальної зброї зі стертим серійним номером.

Втім, помічник прокурора США заявив у суді в понеділок, що прокуратура висуватиме додаткові звинувачення, зокрема, у спробі "вбити "головного" політичного кандидата". Якщо вину підозрюваного доведуть, йому загрожує довічне ув'язнення.

Зверніть увагу! Громадянин США Ryan Routh ніколи не служив у Міжнародному легіоні ГУР МО. Він не має жодного стосунку до підрозділу. Чутки, що ширяться з цього приводу в деяких ЗМІ, не відповідають дійсності, наголосили в Легіоні ГУР.