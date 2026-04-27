Извинялся и анонсировал "сюрприз": американский стрелок оставил записку перед покушением

Подозреваемый Коул Аллен оставил своим родным записку перед тем, как устроить стрельбу на мероприятии с участием Дональда Трампа. СМИ обнародовали, что он в ней написал.

Об этом пишет Sky News.

Смотрите также Она спасала "самое дорогое", а он доедал салат: в сети завирусились видео с покушения на Трампа

О чем писал стрелок?

В издании рассказали, что 31-летний Коул Аллен адресовал записку своим родителям, коллегам и посторонним людям.

Я извиняюсь перед всеми... кто пострадал до того, как я смог попытаться это сделать, перед всеми, кто может пострадать после этого, независимо от моего успеха или неудачи,

– написал нападающий.

Также в записке говорилось, что, возможно, "многим людям сегодня сделал сюрприз." Издание передает, что хотя в тексте он прямо не упоминает президента Дональда Трампа, но критикует его и администрацию.

Свои мотивы подозреваемый объяснил тем, что действия "моих представителей, отражаются на мне".

"Это первая реальная возможность, которую я имел, что-то с этим сделать", – добавил Коул Аллен.

Интересно! Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус объяснил 24 Каналу, что очередное покушение могла использовать команда Трампа, в частности, для повышения его рейтинга. Ситуация похожа на ту, что была перед выборами.

Стрельба в США: что известно

25 апреля во время ужина с Ассоциацией корреспондентов Белого дома в Washington Hilton раздались выстрелы. Нападающий Коул Аллен пытался прорваться через охрану, травмировав офицера Секретной службы.

После выстрелов со сцены эвакуировали президента США Дональда Трампа, его жену и других американских политиков. Подозреваемого задержали.

Известно, что в соцсетях мужчина критиковал администрацию действующего американского лидера. В то же время он поддерживал Украину, в том числе донатами.