Про це пише Sky News.

Про що писав стрілець?

У виданні розповіли, що 31-річний Коул Аллен адресував записку своїм батькам, колегам та стороннім людям.

Я вибачаюся перед усіма... хто постраждав до того, як я зміг спробувати це зробити, перед усіма, хто може постраждати після цього, незалежно від мого успіху чи невдачі,

– написав нападник.

Також у записці йшлось, що, можливо, "багатьом людям сьогодні зробив сюрприз." Видання передає, що хоча у тексті він прямо не згадує президента Дональда Трампа, але критикує його та адміністрацію.

Свої мотиви підозрюваний пояснив тим, що дії "моїх представників, відображаються на мені".

"Це перша реальна можливість, яку я мав, щось із цим зробити", – додав Коул Аллен.

Стрілянина у США: що відомо

25 квітня під час вечері з Асоціацією кореспондентів Білого дому у Washington Hilton пролунали постріли. Нападник Коул Аллен намагався продертись через охорону, травмувавши офіцера Секретної служби.

Після пострілів зі сцени евакуювали президента США Дональда Трампа, його дружину та інших американських політиків. Підозрюваного затримали.

Відомо, що у соцмережах чоловік критикував адміністрацію чинного американського лідера. Водночас він підтримував Україну, в тому числі донатами.