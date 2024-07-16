Аудиокриминалистический анализ свидетельствует, что на митинге Трампа стреляли из 3 видов оружия

На Трампа совершили покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Аудиокриминалистический анализ свидетельствует, что могли стрелять из трех видов оружия.

ФБР заявило, что стрелок действовал сам. Анализ аудио подтвердил, что он находился примерно на расстоянии 110 – 120 метров от трибуны.

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На митинге Трампа стреляли из трех единиц оружия

Согласно аудиоанализу директора Национального центра медиакриминалистики в Университете Колорадо в Денвере Каталина Григораса и старшего научного сотрудника в том же университете Коула Вайткоттона, первые 3 выстрела соответствовали предполагаемому оружию А, следующие 5 – предполагаемому оружию В, а последний "акустический импульс" был выдан возможным оружием С.

Анализ аудио также подтвердил, что стрелок находился примерно на расстоянии 360 – 393 фута от трибуны, по словам криминалиста Роберта Маэра.

Этот вывод совпадает с анализом CNN о том, что он находился на крыше в 393 – 492 футах от трибуны, когда раздались выстрелы.

Выстрелы являются примером последовательности "крек-поп", типичной, когда сверхзвуковая пуля проходит мимо микрофона перед "прибытием соответствующего звука дульного взрыва",

– сказал Маер, который преподает аудиокриминалистику в Университете штата Монтана.

По его словам, время между этими маркерами свидетельствует, что стрелок был на расстоянии 110 – 120 метров от микрофона, если предположить, что пуля движется со средней скоростью от 800 до 1000 метров в секунду, что эквивалентно 2600 – 3280 футов.

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"Прямой линии видимости" для стрелка не должно было быть

Стрелок, который совершил покушение на Дональда Трампа, не должен был бы иметь доступ к "прямой линии видимости". Об этом заявил министр внутренней безопасности США в эфире шоу "Доброе утро, Америка" на ABC News.

Прямая линия видимости такая как была до бывшего президента не должна была бы появиться. Именно поэтому президент Байден поручил независимо оценить инцидент,

– подчеркнул Алехандро Майоркас.

Обстоятельства инцидента, а также действия представителей Секретной службы расследует ФБР.

"Мы исследуем событие независимо и дадим рекомендации Секретной службе и мне, чтобы мы могли обеспечить безопасность наших подопечных. Это является одной из наших важнейших миссий в Секретной службе, Министерстве внутренней безопасности и всем правительстве", – подчеркнул Майоркас.