ФБР заявило, що стрілець діяв сам. Аналіз аудіо підтвердив, що він перебував приблизно на відстані 110 – 120 метрів від трибуни.

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На мітингу Трампа стріляли з трьох одиниць зброї

Згідно з аудіоаналізом директора Національного центру медіакриміналістики в Університеті Колорадо у Денвері Каталіна Грігораса та старшого наукового співробітника в тому ж університеті Коула Вайткоттона, перші 3 постріли відповідали передбачуваній зброї А, наступні 5 – передбачуваній зброї В, а останній "акустичний імпульс" був виданий можливою зброєю С.

Аналіз аудіо також підтвердив, що стрілець перебував приблизно на відстані 360 – 393 фути від трибуни, за словами криміналіста Роберта Маера.

Цей висновок збігається з аналізом CNN про те, що він перебував на даху за 393 – 492 футів від трибуни, коли пролунали постріли.

Постріли є прикладом послідовності "крек-поп", типової, коли надзвукова куля проходить повз мікрофон перед "прибуттям відповідного звуку дульного вибуху",

— сказав Маер, який викладає аудіокриміналістику в Університеті штату Монтана.

За його словами, час між цими маркерами свідчить про те, що стрілець був на відстані 110 – 120 метрів від мікрофона, якщо припустити, що куля рухається з середньою швидкістю від 800 до 1000 метрів на секунду, що еквівалентно 2600 – 3280 футів.

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"Прямої лінії видимості" для стрільця не мало бути

Стрілець, який здійснив замах на Дональда Трампа, не мав би мати доступ до "прямої лінії видимості". Про це заявив міністр внутрішньої безпеки США в ефірі шоу "Доброго ранку, Америко" на ABC News.

Пряма лінія видимості така як була до колишнього президента не мала б з'явитись. Саме тому президент Байден доручив незалежно оцінити інцидент,

– підкреслив Алехандро Майоркас.

Обставини інциденту, а також дії представників Секретної служби розслідує ФБР.

"Ми дослідимо подію незалежно та дамо рекомендації Секретній службі й мені, щоб ми могли забезпечити безпеку наших підопічних. Це є однією з наших найважливіших місій у Секретній службі, Міністерстві внутрішньої безпеки та усьому уряді", – підкреслив Майоркас.