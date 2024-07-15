В Кремле рассказали, усилили ли охрану Путина после покушения на Трампа

После покушения на Дональда Трампа 13 июля в Москве заявили о "напряженности в мире". Поэтому сейчас Кремль делает все, чтобы обезопасить Владимира Путина.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле делают все необходимое для безопасности и защиты своего президента. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Усилилась ли охрана Путина после покушения на Трампа

Песков отметил, что для безопасности российского диктатора делают все необходимое с "учетом эскалации мировой напряженности". Прихвостень Кремля сказал, что защита Путина "обеспечивается на должном уровне".

В то же время он отверг, что, мол, охрану Путина усилена из-за стрельбы у Дональда Трампа. По словам Пескова, это происходит "независимо от покушения на Трампа".

К слову, Дмитрий Песков, конечно, осудил проявления насилия в процессе политической борьбы. Прихвостень Путина также пожелал скорейшего восстановления Трампу после стрельбы.

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