В Кремле рассказали, усилили ли охрану Путина после покушения на Трампа
После покушения на Дональда Трампа 13 июля в Москве заявили о "напряженности в мире". Поэтому сейчас Кремль делает все, чтобы обезопасить Владимира Путина.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле делают все необходимое для безопасности и защиты своего президента. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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Усилилась ли охрана Путина после покушения на Трампа
Песков отметил, что для безопасности российского диктатора делают все необходимое с "учетом эскалации мировой напряженности". Прихвостень Кремля сказал, что защита Путина "обеспечивается на должном уровне".
В то же время он отверг, что, мол, охрану Путина усилена из-за стрельбы у Дональда Трампа. По словам Пескова, это происходит "независимо от покушения на Трампа".
К слову, Дмитрий Песков, конечно, осудил проявления насилия в процессе политической борьбы. Прихвостень Путина также пожелал скорейшего восстановления Трампу после стрельбы.
Что известно о покушении на Дональда Трампа
- На Дональда Трампа совершили покушение 13 июля в штате Пенсильвания, когда кандидат в президенты от Республиканской партии проводил там свой митинг. В результате инцидента у самого Трампа пострадало ухо.
- В то же время в результате стрельбы пострадали 2 человека, которых госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще один человек погиб, им оказался 50-летний пожарный Кори Комператоре, который прикрыл собой семью от пуль.
- После покушения на Трампа к американской нации также обратился и президент Джо Байден. Он осудил нападение, говоря, что в США нет места политическому насилию, а также дал приказ усилить охрану экс-президента страны.