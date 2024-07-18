Дети из Уганды спародировали покушение на Трампа – забавное видео

Ролик подростков из тиктока облетел весь мир. Daily Mail посвятило ему целую статью на сайте, передает 24 Канал.

Видео, которое выложил мальчик по имени Блуд Уг, полностью воспроизводит покушение на Трампа. Сейчас оно уже недоступно в соцсетях, но многие успели скачать его.

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Покушение на Трампа воссоздали дети из Уганды

Группа детей во главе с тиктокером Блудом Угом показала, как далеко по всему миру распространились шокирующие изображения, которые имитировали хаотичные – и теперь печально известные – сцены. Используя деревянные винтовки и пюпитр из пластиковых ящиков, угандийские дети сатирически воспроизвели стрельбу, когда ребенок, играющий Трампа, поднял кулак в воздух и воскликнул: "Боритесь",

– пишет Daily Mail.

Там приводят комментарии пользователей, которые считают: эта видеопародия показывает, что за событиями в Америке следит весь мир. И шутят, мол, дети-охранники справились лучше, чем Секретная служба, которая допустила открытый доступ на крышу. Так, может, поручить охрану Трампа им?

Момент покушения на Трампа, версия детей из Уганды: смотрите видео

Заметно, что подростки мастерски справились со своими ролями: в то время как "Трамп" сначала не понимает, что происходит, потом хватается за ухо, а затем пытается вдохновить своих сторонников и поднимает кулак, "охрана" быстро отводит его в безопасное место, постоянно оглядываясь. Дети держат игрушечное оружие, к тому же события в ролике сопровождает звуковой ряд реального нападения на Трампа.



Охрана ведет Трампа в безопасное место после попытки покушения – пародия детей из Уганды / Скриншот 24 Канала

Кроме этого, перед "трибуной" стоят сторонники экс-президента. Когда они слышат "выстрелы", то наклоняются вместе с "лидером республиканцев", а когда "Трампа" выводят – кричат в панике. Известно, что во время настоящего покушения на Трампа погиб один из участников митинга и несколько человек получили ранения.



Томас Мэтью Крукс стреляет в Трампа – пародия детей из Уганды / Скриншот 24 Канала

Последние новости о покушении на Трампа

Трампа играет сам Блуд Уг. На его странице в тиктоке написано "президент юных тиктокеров". За страницей следят почти 290 тысяч, а лайков там – чуть ли не три миллиона.

Американская разведка предупредила об угрозе новых покушений на экс-президента. Она, предположительно, исходит из Ирана.

А вот рейтинг Байдена неожиданно вырос. Политологи объясняют это так: у американцев из-за покушения на Трампа его кандидатура вызывает ощущение опасности и хаос.