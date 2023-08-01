Это полная чушь, – Данилов о статье Politico о "плане после гибели Зеленского"

Алексей Данилов подверг критике статью Politico, в которой описали так называемый "план действий" после гибели Президента Украины. Он назвал такие заявления авторитетного издания вбросом.

Об этом секретарь СНБО заявил во время эфира телемарафона. Он заявил, что Владимир Зеленский на месте и продолжает выполнять свои обязанности, передает 24 Канал.

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Данилов назвал статью "чепухой"

По словам Данилова, никаких "планов", о которых говорится в публикации западного издания, не существует. Секретарь СНБО подверг критике журналистов Politico "непрофессиональными", и не понимает, зачем распространять такие заявления. Он подчеркнул, что Украина может только предполагать причины таких вбросов.

Во-первых, то, что написано в этой статье – полная чушь. Во-вторых, не нужно во время войны давать нам такие вбросы. Они не понимают, о чем идет речь. Это абсолютно некорректная информация,

– заявил Данилов.

Вместе с тем, он заявил, что у Украины есть собственная Конституция, где четко все прописано, и правительство "знает, что делать".

Что заявили в Politico

Авторитетное издание Politico 1 августа опубликовало статью, в которой журналисты утверждали, что Украина якобы "имеет план действий" на случай гибели Владимира Зеленского. В своих заявлениях они опирались на слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

"У украинцев есть планы – о которых я не собираюсь говорить или прибегать к каким-либо подробностям – обеспечить то, что мы бы назвали "преемственностью правительства", так или иначе", – сказал Блинкен в 2022 году.

Журналисты утверждают, что в случае гибели украинского президента его обязанности будет исполнять действующий председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Кроме того, по мнению Politico, в руководство также могли бы "войти" глава ОП Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Главным генералом страны оставался бы Валерий Залужный.