Они сейчас планируют кое-что, – Буданов о покушениях на него россиян

Более 10 раз оккупанты пытались убить главу украинской разведки Кирилла Буданова. Глава ГУР сообщил, что враг готовит новые попытки покушения на него.

Однако, и на этот раз противник не будет иметь успеха, заверил генерал в интервью BBC.

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Покушения на Буданова и его жену

Буданов рассказал, что россияне готовят покушение на него с привлечением людей в Украине.

Там они сейчас планируют кое-что, но, как и прошлые разы, все у них не получится,

– подчеркнул он.

Журналисты попросили прокомментировать Буданова ход расследования отравления его жены Марианны.

Разведчик отметил, что пока еще рано рассказывать о ходе следствия, однако заверил, что прогресс есть и ответы будут.

Также Буданов сказал, что никаких задержаний по этому делу нет.

Да какие задержания? Это несерьезно. Я в эти игры не играю никогда. Но это моя жена, поэтому так оно не сойдет,

– заявил глава ГУР.

Он сообщил, что состояние его жены сейчас более-менее нормальное. Его стабилизировали, вывели большую часть токсинов.

В СМИ предполагали, что целью отравления мог быть сам Буданов. Впрочем, глава ГУР исключил вероятность такой погрешности. Он подчеркнул, что понимает логику оккупантов, поскольку жена является для него самым дорогим человеком.

Ранее Буданов рассказывал, что покушения на него начались с 2016 года. Это случилось после того, как в августе 2016 года в оккупированном Крыму был убит подполковник фсб России.

Отравление Марианны Будановой: что известно