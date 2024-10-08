Харрис потребовала от Зеленского выбрать преемника, на случай, если его убьют, – WP

Перед началом полномасштабного вторжения вице-президент Камала Харрис просила Владимира Зеленского создать план на случай, если его убьют или возьмут в плен. В частности, выбрать преемника.

Об этом говорится в книге американского журналиста и редактора The Washington Post Боба Вудворда "Война".

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"План" на случай смерти Зеленского

По словам автора книги, в феврале 2022 года Камала Харрис во время Мюнхенской конференции по безопасности якобы убеждала Зеленского прибегнуть к действиям на фоне военной угрозы России. В частности, она требовала разработать план преемственности, который бы обеспечил стабильность, если Зеленского, по ее словам, "захватят в плен или убьют".

К слову, с начала полномасштабного вторжения на Зеленского неоднократно совершали попытки покушения. Так, в ноябре 2023 года президент отметил, что первое покушение он и его окружение восприняли очень серьезно. Он сравнил его с Covid – сначала никто не знал, что с этим делать. Однако впоследствии это превратилось в привычные разведданные – которые, собственно, рассказывают о группе лиц, которая прибыла в Украину с целью убить украинского лидера.

Интересно, что Владимир Зеленский не смог ответить, сколько покушений на него было. Однако он указал, что пережил по крайней мере 5 – 6 заговоров, которые предупредили украинские спецслужбы.

Один из помощников Зеленского тогда сказал, что в течение первых нескольких недель войны на него было совершено по меньшей мере десяток покушений.

В начале вторжения Великобритания и Соединенные Штаты Америки предложили вывезти президента из столицы. Однако тот отказался, сказав, что ему нужно оружие, а не такси.