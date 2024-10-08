Про це йдеться у книзі американського журналіста й редактора The Washington Post Боба Вудворда "Війна".

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"План" на випадок смерті Зеленського

За словами автора книги, у лютому 2022 року Камала Гарріс під час Мюнхенської безпекової конференції начебто переконувала Зеленського вдатися до дій на тлі військової загрози Росії. Зокрема, вона вимагала розробити план наступництва, який би забезпечив стабільність, якщо Зеленського, за її словами, "захоплять у полон або вб'ють".

До слова, від початку повномасштабного вторгнення на Зеленського неодноразово вчиняли спроби замаху. Так, у листопаді 2023 року президент зазначив, що перший замах він та його оточення сприйняли дуже серйозно. Він порівняв його з Covid – спочатку ніхто не знав, що з цим робити. Проте згодом це перетворилося у звичні розвіддані – які, власне, розповідають про групу осіб, яка прибула в Україну з метою вбити українського лідера.

Цікаво, що Володимир Зеленський не зміг відповісти, скільки замахів на нього було. Проте він вказав, що пережив принаймні 5 – 6 змов, які попередили українські спецслужби.

Один з помічників Зеленського тоді сказав, що протягом перших кількох тижнів війни на нього було скоєно щонайменше десяток замахів.

На початку вторгнення Велика Британія та Сполучені Штати Америки запропонували вивезти президента зі столиці. Однак той відмовився, сказавши, що йому потрібна зброя, а не таксі.