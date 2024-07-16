Самая главная мишень: могут ли Путина ликвидировать

Российский диктатор Владимир Путин очень боится за свою жизнь. Поэтому о его бункерах, выступлениях с трибуны, которая полностью покрыта стеклом, и самолетах сопровождения говорят уже не один год

Глава Кремля имеет много общего с бывшими генсеками коммунистической партии. Такое мнение 24 Каналу высказал ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян, добавив, что все они были родом из малых городов, имели слабую биографию и манию величия.

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С чем связан страх Путина

Ресурсы всей страны направлены на безопасность диктатора. Это логично, потому что когда человек чувствует власть, то боится уже не обычных бытовых проблем. В каждом моменте он видит угрозу, хотя поводов для этого может вообще не быть.

Поэтому вокруг и появляются люди, которые пробуют еду, формируют несколько периметров охраны. К тому же существует специальная служба, которая вынуждена создавать видимость работы, прописывать новые протоколы безопасности.

Даже если бы Путин не испугался, то ФСО сделает все, чтобы запугать его и убедить якобы опасность есть.

Он уже "перепрошит" и в него инсталлированы страхи и риски самого главного человека на планете. Соответственно и самой главной мишени в мире. Понятно, что ему страшно,

– рассказал Сергей Асланян.

А если он сам не поверит, что риски реальные, то Федеральная служба сделает все, чтобы убедить его. Они скажут, что якобы нужна дополнительная охрана, танковые дивизии, подводные корабли. Более того, на всем этом еще можно неплохо заработать.

Чем "хороша" Россия, то это своей коррупцией. Заработать можно на всем, а особенно на страхах Путина и его охране. Поэтому и создаются спецотряды, производство бронированных лимузинов и многое подобное,

– подчеркнул Сергей Асланян.

Итак, главу Кремля усиленно охраняют от всего, поэтому вряд ли есть возможность близко к нему подобраться.

Ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказывал, что знает о попытках покушения на Путина, впрочем все они были неудачными.