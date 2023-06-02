Есть ли договоренность с Россией не бить по президенту: Ермак расставил точки над "і"

Владимир Зеленский – тот, за кем Кремль активно охотился в начале полномасштабного вторжения. На президента Украины совершили немало покушений. Но существует также версия, что есть определенная договоренность.

В документальном фильме "Год. За кадром. Офис Президента" глава ведомства ответил на интересующий многих вопрос. Действительно ли существует определенная договоренность, предполагающая неприкосновенность главы государства.

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Реакция Ермака красноречива

Дмитрий Комаров отметил, что время от времени появляется информация об определенной договоренности. Мол, она гарантирует, что Россия не будет бить по Владимиру Зеленскому.

На этот вопрос у главы ОП Андрея Ермака была красноречивая реакция. Сначала он закатил глаза, а потом тяжело выдохнул.

Слушай… Даже не хочу комментировать,

– добавил он.

Заметим, что известно о более чем 10 попытках покушения на Владимира Зеленского. Об этом говорится в книге "Борьба за его жизнь: внутри Белого дома Джо Байден". В ней автор Крис Виппл отметил, что это количество – лишь те покушения, о которых известно точно.

На Зеленского совершали покушения