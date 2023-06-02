Есть ли договоренность с Россией не бить по президенту: Ермак расставил точки над "і"
Владимир Зеленский – тот, за кем Кремль активно охотился в начале полномасштабного вторжения. На президента Украины совершили немало покушений. Но существует также версия, что есть определенная договоренность.
В документальном фильме "Год. За кадром. Офис Президента" глава ведомства ответил на интересующий многих вопрос. Действительно ли существует определенная договоренность, предполагающая неприкосновенность главы государства.
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Реакция Ермака красноречива
Дмитрий Комаров отметил, что время от времени появляется информация об определенной договоренности. Мол, она гарантирует, что Россия не будет бить по Владимиру Зеленскому.
На этот вопрос у главы ОП Андрея Ермака была красноречивая реакция. Сначала он закатил глаза, а потом тяжело выдохнул.
Слушай… Даже не хочу комментировать,
– добавил он.
Заметим, что известно о более чем 10 попытках покушения на Владимира Зеленского. Об этом говорится в книге "Борьба за его жизнь: внутри Белого дома Джо Байден". В ней автор Крис Виппл отметил, что это количество – лишь те покушения, о которых известно точно.
На Зеленского совершали покушения
- По сути, о планах России убить Зеленского предупреждал еще директор ЦРУ Уильям Бернс. Во время своего визита перед полномасштабным вторжением он не только предупреждал о неизбежной войне, но и об угрозе жизни президента Украины.
- Несмотря на это, Зеленский был непреклонен. Он ни при каких условиях не соглашался покидать страну. И это, несмотря на то, что он понимал, что в любой момент его могут убить.
- Заметим, что в январе 2023 было известно о 12 отдельных покушениях на жизнь главы государства. Это количество назвали украинские чиновники. Собственно, говорится об эпизодах только с начала полномасштабного вторжения. Не исключено, что их на самом деле было больше.
- В последний раз попытка совершить покушение президента осуществлялась 7 марта 2022 года. О ней Зеленского предупредил секретарь СНБО Алексей Данилов. В его обязанности входило уведомление о таких рисках главы государства.
- К слову, 7 марта – не случайная дата. Просто где-то к этому дню россияне планировали завершить свою так называемую "спецоперацию".