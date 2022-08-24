Страна сильных духом: 24 фото с войны, доказывающие несокрушимость украинцев

Украина традиционно 24 августа отмечает День Независимости. В этом году эта дата окроплена кровью наших защитников и защитниц, которые ровно полгода назад стали на страже нашего покоя, когда россия начала полномасштабное вторжение.

Ко Дню Независимости 24 канал предлагает вспомнить, какими были эти 6 месяцев коварной и жестокой войны.

Важно Угроза от россии на День Независимости Украины: какие ограничения ввели в городах

1. Обстрел жилого дома в Соломенском районе Киева

Еще с самого начала полномасштабного вторжения было ясно, что россияне пришли убивать и уничтожать украинцев. Они били не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре.

Один из таких коварных обстрелов произошел 26 февраля. Приблизительно в 8:00 в жилой дом на проспекте Лобановского, 6а попала российская ракета. Разрушения получили с 17 по 21 этаж. В результате вражеского обстрела дома погибли двое и были тяжело ранены шесть мирных киевлян.



Поврежден жилой дом в результате ракетных обстрелов Киева / Фото ГСЧС

Однако украинцы еще раз доказали, что мы – несгибаемая нация. Жители дома пытались восстановить его своими руками. Совместными силами они разобрали завалы и усилили разрушенные этажи. Это поможет избежать обрушения в будущем.

​2. Украинцы прячутся от российских снарядов под мостом в Ирпене

Сотни украинцев были вынуждены бежать из оккупированных городов Киевской области, когда туда пришли российские захватчики. Так, на фото люди в Ирпене прячутся под развалинами моста от ударов авиации и артиллерии российских военных.



Беженцы из Ирпеня прячутся под разрушенным мостом / Фото с телеграма Антона Геращенко

3. Смерть 18-месячного малыша от обстрелов Мариуполя

В результате обстрелов оккупантами Мариуполя получил ранение 18-месячный мальчик. Врачам не удалось спасти малыша, ребенок погиб.



Родители пытаются спасти 18-месячного сына, погибшего в результате обстрелов Мариуполя / Фото АР

4. Обстрел жилого дома в Чугуеве

Российская армия из артиллерии обстреляла жилой район в Чугуеве Харьковской области. В результате пожара в многоквартирном доме, к сожалению, погиб несовершеннолетний мальчик. На фото – одна из пострадавших в результате обстрела.



Жительница Чугуева после бомбардировки в первое утро войны / Фото Alex Lourie

5. Спасение животных с инвалидностью из Ирпеня

Снимок Насти Тихой, которая пешком выводит собак на инвалидных колясках из разрушенного Ирпеня, облетел все соцсети. Вместе с мужчиной и случайным прохожим Настя спасла от верной смерти 24 животных – собак, кошек, хомяка, хамелеона и даже паука.



Девушка спасла собак с инвалидностью из Ирпеня / Фото Christopher Occhicone

6. Изуродованные автомобили в Ирпене после российского нашествия

После того, как украинские защитники выбили оккупантов из Киевской области, коммунальщики начали разбирать завалы и освобождать улицы от изуродованной техники и остатков гражданских автомобилей.



Сгоревшие автомобили, собранные с улиц Ирпеня после нашествия россиян / НВ

7. Вражеский удар по зданию Харьковской ОГА

российские войска нанесли авиаудар по центральной площади Харькова – Майдану Свободы. Ракета попала в здание Харьковской ОГА. Известно, что оккупанты направили по зданию администрации две ракеты, что привело к гибели 29 человек.



Российские войска нанесли удар по центральной площади Харькова / Фото АР

8. Воздушную оборону столицы охраняет Призрак Киева

Призрак Киева в начале войны стал легендой, о которой говорит чуть ли не весь мир. В первые два дня он сбил 10 российских самолетов. Впоследствии Алексей Арестович сказал, что Призрак Киева скорее группа летчиков. То есть, это не один человек.



Призрак Киева / Фото Генерального штаба ВСУ

9. Обстрел роддома в Мариуполе

В марте россияне полностью уничтожили роддом в центре Мариуполя, больницу, детское отделение и терапию. Оккупантов не остановило даже, что они били туда, где было много мам с детьми.



россияне цинично обстреляли роддом в Мариуполе / Фото АР

10. Медики пытаются реанимировать девочку, пострадавшую от обстрелов Мариуполя

В Мариуполе в результате обстрела города российскими оккупантами 27 февраля была тяжело ранена 6-летняя девочка. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось: ребенок умер в больнице.



Медики пытаются реанимировать девочку, пострадавшую от обстрелов Мариуполя / Фото АР

11. Киевская Мадонна в метро

Молодая женщина из Киева, которая кормит своего младенца в метро в период войны, скрывалась от обстрелов оккупантов, надеясь сохранить свою жизнь и маленького ребенка. Ее снимок стал трогательным и ярким символом всех украинских матерей. Люди из других стран стали называть ее Киевской мадонной и молиться за свободу и победу Украины.



Киевская Мадонна / Фото из соцсетей

12. Расстрел гражданских в Буче

российские захватчики массово расстреливали местных жителей в Буче. На следующей фотографии – тело мужчины со связанными за спиной руками, который лежит посреди улицы в Буче.



Убитые гражданские в Буче / The Babel

13. Сотни могил в Ирпене

"Русский мир" на территории Украины приносит только смерть, разрушение и страдание. Свидетельством тому являются свежие могилы на кладбище города Ирпень.



Свежие могилы в Ирпене / Фото The New York Times

14. Обстрел жилого дома в Мариуполе

оккупанты всеми силами пытались захватить Мариуполь. Сопротивление города заставляло их свирепствовать и чувствовать себя беспомощными, поэтому они выбрали другую тактику – террор.



Обстрел российским танком многоквартирного дома в Мариуполе / Фото АР

15. Люди в бомбоубежищах Львова

Как известно, оккупанты обстреливали не только восточные регионы. Во Львове тоже часто раздаются сигналы воздушной тревоги – в Украине нет безопасного места.



Люди во Львове прячутся в укрытии во время воздушной тревоги / Фото АР

16. Уничтоженный торговый центр в Киеве

Поздно вечером 20 марта оккупанты попали в ТРЦ "Ретровиль". В результате вражеского обстрела загорелся торговый центр и автомобили на стоянке. В Подольском районе столицы в результате вражеских обстрелов погибли 4 человека и 1 человек травмирован.



Обстрел столичного ТРЦ / Фото "Суспільне"

17. Борис Джонсон прибыл в Киев

Премьер-министр Британии впервые с начала полномасштабной войны прибыл в Украину. Случилось это 9 апреля 2022 года. Его визит был незапланированным, но подтвердил незыблемую поддержку Британии Украине. На фото – Джонсон и президент Зеленский шагают по Банковой.



Джонсон в Киеве / Фото Офиса Президента

18. Украинские бойцы на "Азовстали"

Украинские бойцы из полка Дениса Прокопенко 86 дней удерживали оборону окруженного российскими войсками Мариуполя. Перед эвакуацией с территории завода "Азовсталь" пресс-офицер Дмитрий Казацкий сделал несколько фотографий, передающих обстановку на заводе. Именно эту фотографию пользователи назвали "лучами света".



Оборона "Азовстали" / Фото Дмитрия Козацкого

19. На обложку журнала Time попал военный из Ровенской области

Американское издание Time посвятило одну из своих обложек тематике войны в Украине. Так, на обложке журнала – украинский военный, который держит на руках младенца, а рядом с ним идет женщина в слезах. Фотографа, сделавшего фотографию, зовут Максим Дондюк. Женщина и ребенок на фото – эвакуированные из Ирпеня.



Эвакуированные из Ирпеня / Фото Time

20. Зеленский на Банковой

Президент Украины Владимир Зеленский позирует после интервью в Киеве. Тогда глава государства заявил, что не собирается покидать Украину, несмотря на то, что его жизни угрожает опасность.

Владимир Зеленский остался в Киеве / Фото Офиса Президента

21. Выпускники Чернигова сделали фотосессию на руинах

Выпускной – волнующий и интересный этап в жизни каждого школьника. Однако в этом году он прошел без громких празднований и застолий. А вот фотограф из Ивано-Франковска Станислав Сеник вместо традиционного выпускного организовал съемку для выпускников из Чернигова на фоне разрушенных построек города.



Фотосессия выпускников на руинах / Фото Станислава Сеника

22. Мать и дочь потеряли ноги во время обстрела Краматорского вокзала

Семья Степаненко пострадала в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска. Дочь Яна потеряла обе ноги, мама осталась без одной конечности. Сейчас они уже находятся в США, где проходят реабилитацию и учатся ходить с помощью протезов. На фото – Яну несет врач из Львова.



Яна из Краматорска потеряла ноги / Фото АР

23. "Парад" уничтоженной российской техники на Крещатике

На Крещатике в Киеве устроили парад уничтоженной российской техники. Центральную улицу столицы заполонили сожженные танки, бронемашины, грузовики и другая техника. "Парад второй армии мира" будет достаточно масштабным, но не совсем таким, каким его представляли в кремле.



Уничтоженная российская техника в Киеве / Фото 24 канала (Валентина Полищук)

24. Украинский флаг над Киевом

В День Государственного флага Украины над столицей развевался сине-желтый флаг. Во всем мире синий и желтый стали цветами несокрушимости и борьбы за свободу.



Украинский флаг в Киеве / Фото Офиса Президента

Ведущие разведчики мира давали нам 72 часа. Именно за это время, по их мнению, Киев должен был пасть. Однако мы не только не сломались, но и доказали, что Украина – страна сильных духом и телом людей. Мы знаем, что такое независимость, и сколько она стоит, потому что каждый день платим за нее страшную цену. Однако храбрость наших воинов заставляет не сомневаться, что уже в следующую годовщину нашей независимости сине-желтое знамя будет развеваться над всеми населенными пунктами Украины: от Львова до Луганска, от Чернигова до Севастополя. Ибо свет непременно восторжествует над тьмой, а добро – над злом.