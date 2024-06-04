В половине областей была тревога: Россия могла ударить баллистикой по Одессе

Российские оккупанты снова активизировались и не дают покоя мирным людям. Стоит не пренебрегать тревогой и спускаться в укрытие.

Во вторник утром, 4 июня, сирены прозвучали в половине украинских регионов. 24 Канал в этом материале рассказывает, что известно об опасности и взрывах.

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