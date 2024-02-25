Полет Путина на истребителе: экс-сотрудник КГБ сказал, настоящий ли диктатор был в самолете

В России решили похвастаться "новой" военной техникой, которая на самом деле переделанная старая. В частности, на днях Владимир Путин был на Казанском авиазаводе, где полчаса "летал" на истребителе Ту-160М.

Однако, это мог быть не российский диктатор, а его двойник. О чем в разговоре с 24 Каналом отметил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Российская пропаганда действует

Сергей Жирнов убежден, что участие в летном перформансе принимал именно двойник кремлевского диктатора. Об этом свидетельствуют кадры пропагандистов.

"Нам показали лишь часть видеоряда, а не сплошную съемку. Невозможно точно знать, кто именно сел на борт. Внутренняя камера, которая показывала все во время полета, – здесь можно действительно посадить двойника, потому что качество камеры плохое. Надо, чтобы более-менее был похож на Путина", – объяснил он.

Но важно, что этим Путин воспроизводит 2000 год, когда он тоже летал на истребителе в Чечню, напомнил экс-сотрудник КГБ. Тогда он начинал свою карьеру и это еще каким-то образом действовало на так называемый электорат.

"Главное другое – он говорит, что у нас новые, современные самолеты становятся на вооружение. Но Ту – это проект 70-летней давности и он украденный французский, который на коленях потом в союзе переделали. Путин демонстрирует, что есть старые самолеты, а народ этого не понимает", – добавил Жирнов.

Отметим, ранее эксперт по авиации уже отмечал, что представленные "новые" самолеты – модификация старосоветских. Из-за санкций у россиян пока проблемы с деталями.

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