Однако, Ту-160М – на самом деле старосоветский самолет, обычная модификация. Об этом в комментарии для 24 Канала отметил заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

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"Это просто ремонт и попытка догнать время за счет того, что все же есть потребность в каких-то улучшениях", – объяснил он.

Что собой представляет Ту-160М

По словам эксперта, двигатели на этом самолете не новые, а отремонтированы. В целом у россиян есть проблемы с комплектующими.

"Россия активно страдает от отсутствия замены гражданской авиации, потому что мы знаем, что наложенные санкции не позволяют эксплуатировать в полном объеме и аэробусы. Они там пытаются их ремонтировать, но давайте вспомним знаменитый российский МС-21, который они презентовали и рассказывали, что заменяют большинство российских гражданских самолетов. Он комплектовался американскими двигателями, поэтому сейчас эта система закрыта и так далее", – отметил он.

То есть Россия как всегда активно сеет пропаганду. Потому что даже те самолеты, о которых говорилось в 2023 году, не были переданы.

"Поэтому на самом деле за красивыми заголовками России мы видим то, что на самом деле у них очень существенный разрыв идет внутри относительно возможностей. Но не стоит забывать, что все же у них очень много старого советского достояния, которые они могут отремонтировать за счет авиационного каннибализма, совместить и сделать вновь какого-то "Франкенштейна", который будет летать и пугать ядерным оружием", – добавил Храпчинский.

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