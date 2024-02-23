Однак, Ту-160М – насправді старорадянський літак, звичайна модифікація. Про це в коментарі для 24 Каналу наголосив заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, експерт з авіації Анатолій Храпчинський.

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"Це просто ремонт і спроба наздогнати час за рахунок того, що все ж таки є потреба в якихось покращеннях", – пояснив він.

Що собою являє Ту-160М

За словами експерта, двигуни на цьому літаку не нові, а відремонтовані. Загалом у росіян є проблеми з комплектуючими.

"Росія активно страждає від відсутності заміни цивільної авіації, тому що ми знаємо, що накладені санкції не дозволяють експлуатувати в повному обсязі і аеробуси. Вони там намагаються їх ремонтувати, але давайте згадаємо славнозвісний російський МС-21, який вони презентували і розповідали, що замінюють більшість російських цивільних літаків. Він комплектувався американськими двигунами, тому наразі ця система закрита і так далі", – зазначив він.

Тобто Росія як завжди активно сіє пропаганду. Бо навіть ті літаки, про які мовилося у 2023 році, не були передані.

"Тому насправді за красивими заголовками Росії ми бачимо те, що насправді у них дуже суттєвий розрив йде всередині щодо можливостей. Але не варто забувати, що все ж таки в них дуже багато старого радянського надбання, які вони можуть відремонтувати за рахунок авіаційного канібалізму, поєднати і зробити знов якогось "Франкенштейна", який літатиме і лякатиме ядерною зброє", – додав Храпчинський.

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