Зокрема, зараз Владімір Путін перебуває у більш вразливому становищі, ніж коли у 2015 році поблизу Кремля вбили опозиціонера Бориса Нємцова. Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

До теми Кремль хоче поховати Навального таємно, його матері погрожують і досі не віддали тіло: деталі

Путін боїться ще більше

Борис Тизенгаузен зазначив, що Борис Нємцов був дуже небезпечним для Путіна. Його висловлювання були більш різкі, ніж заяви Навального. Коли вбили Нємцова, російський диктатор був набагато сильнішим, тоді на Росію ще не наклали таку кількість санкцій.

Після заколоту Євгєнія Пригожина, великої кількості санкцій, ордера на арешт від Міжнародного кримінального суду і так далі Путін став більш вразливим. Його ситуація значно гірша, тому він постійно відправляє на заходи двійників, риє бункери тощо.

Значно менша активність для хиткого балансу у Росії може завдати серйозного удару. Тому зараз Путін боїться більше. Тому й "параноїть",

– сказав політтехнолог.

На 2 березня у Росії призначений марш пам'яті Олексія Навального та Бориса Нємцова. Тизенгаузен переконаний, що навіть якщо він відбудеться, то люди просто вийдуть, поплачуть, масових протестів не буде.

Зверніть увагу! 16 лютого Федеральна служба виконання покарань Росії заявила, що після "прогулянки" Олексій Навальний почував себе погано. Далі він втратив свідомість й лікарі, нібито, не змогли повернути його до життя.

Натомість російські силовики когось поб'ють та "зіллють" відео з дільниці, де дуже жахливо розправились з кимось з активістів. У такий спосіб Кремль захоче показати росіянам, чим можуть обернутись подібні демонстрації.

Смерть Олексія Навального: останні новини