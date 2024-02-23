Зокрема, зараз Владімір Путін перебуває у більш вразливому становищі, ніж коли у 2015 році поблизу Кремля вбили опозиціонера Бориса Нємцова. Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Путін боїться ще більше
Борис Тизенгаузен зазначив, що Борис Нємцов був дуже небезпечним для Путіна. Його висловлювання були більш різкі, ніж заяви Навального. Коли вбили Нємцова, російський диктатор був набагато сильнішим, тоді на Росію ще не наклали таку кількість санкцій.
Після заколоту Євгєнія Пригожина, великої кількості санкцій, ордера на арешт від Міжнародного кримінального суду і так далі Путін став більш вразливим. Його ситуація значно гірша, тому він постійно відправляє на заходи двійників, риє бункери тощо.
Значно менша активність для хиткого балансу у Росії може завдати серйозного удару. Тому зараз Путін боїться більше. Тому й "параноїть",
– сказав політтехнолог.
На 2 березня у Росії призначений марш пам'яті Олексія Навального та Бориса Нємцова. Тизенгаузен переконаний, що навіть якщо він відбудеться, то люди просто вийдуть, поплачуть, масових протестів не буде.
Натомість російські силовики когось поб'ють та "зіллють" відео з дільниці, де дуже жахливо розправились з кимось з активістів. У такий спосіб Кремль захоче показати росіянам, чим можуть обернутись подібні демонстрації.
Смерть Олексія Навального: останні новини
- Матері Навального показали тіло сина, але не віддали. Людмила Навальна повідомила, що слідчі почали їй погрожувати, що можуть зробити щось із тілом, якщо вона не погодиться на таємний похорон. Вона підписала медичне свідоцтво про смерть та бачила інші медичні документи. Слідчі запевняють, що знають причину смерті Навального та кваплять його матір: "Час працює не на вас, труп розпадається".
- Президент США Джо Байден звинуватив Владіміра Путіна у смерті Олексія Навального. Він заявив, що Навальний продовжував говорити правду, навіть перебуваючи у в'язниці. Крім того, Байден запровадив персональні санкції проти Путіна через смерть так званого опозиціонера.
- У п'ятницю, 23 лютого, Сполучені Штати Америки ввели масштабний пакет санкцій проти країни-агресорки. Джо Байден заявив, що мовиться про понад 500 нових санкцій проти Росії за загарбницьку війну проти України та смерть Навального.