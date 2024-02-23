В частности, сейчас Владимир Путин находится в более уязвимом положении, чем когда в 2015 году вблизи Кремля убили оппозиционера Бориса Немцова. Это 24 Каналу отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Путин боится еще больше

Борис Тизенгаузен отметил, что Борис Немцов был очень опасным для Путина. Его высказывания были более резкие, чем заявления Навального. Когда убили Немцова, российский диктатор был гораздо сильнее, тогда на Россию еще не наложили такое количество санкций.

После мятежа Евгения Пригожина, большого количества санкций, ордера на арест от Международного уголовного суда и так далее Путин стал более уязвимым. Его ситуация значительно хуже, поэтому он постоянно отправляет на мероприятия двойников, роет бункеры и тому подобное.

Значительно меньшая активность для шаткого баланса в России может нанести серьезный удар. Поэтому сейчас Путин боится больше. Поэтому и "параноит",

– сказал политтехнолог.

На 2 марта в России назначен марш памяти Алексея Навального и Бориса Немцова. Тизенгаузен убежден, что даже если он состоится, то люди просто выйдут, поплачут, массовых протестов не будет.

Обратите внимание! 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний России заявила, что после "прогулки" Алексей Навальный чувствовал себя плохо. Далее он потерял сознание и врачи, якобы, не смогли вернуть его к жизни.

Зато российские силовики кого-то изобьют и "сольют" видео с участка, где очень ужасно расправились с кем-то из активистов. Таким образом Кремль захочет показать россиянам, чем могут обернуться подобные демонстрации.

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