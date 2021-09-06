Полетел на реабилитацию: появились новые детали о состоянии здоровья Леонида Кравчука
Источник:Obozrevatel
Первый президент Украины Леонид Кравчук больше не в реанимации – пока он находится на реабилитации в Германии. Перед этим политику провели операцию.
О реабилитации Леонида Кравчука изданию рассказал художник Сергей Поярков. Его прооперировали в Киевском центре сердца – там, где находился на лечении и первый президент.
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Кравчук на реабилитации
Рассказывая о своем лечения, художник отметил, что операцию ему проводил кардиохирург Борис Тодуров. Его блогер назвал гением украинской медицины.
Кравчук вот недавно лежал неподалеку от моей палаты. Сейчас он уже уехал в Германию на реабилитацию,
– рассказал Сергей Поярков.
К слову, он также призвал украинцев заботиться о своем здоровье и регулярно проходить медицинские обследования.
Подробнее о болезни Кравчука:
- В конце июля 2021 года 24 каналу стало известно, что Леонид Кравчук уже почти месяц находится в реанимации – его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
- Когда информация получила огласку, родные первого президента попросили врачей воздержаться от комментариев о состоянии его здоровья.
- В День Независимости состояние Кравчука прокомментировал Виктор Ющенко. Третий президент отметил, что его предшественник: "сильный, он борется и обязательно положит на лопатки экзамен, который перед ним предстал".