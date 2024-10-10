Такой дерзкой операции в мире еще не было, – летчик вспомнил полет на "Азовсталь"

Летчик армейской авиации Руслан поделился подробностями полетов на "Азовсталь" в Мариуполе, который в первые дни полномасштабного вторжения России оказался в окружении.

В эфире 24 Канала пилот рассказал, что принимал непосредственное участие в экстремальных авиапрорывах на металлургический комбинат. По его словам, еще никто в мире не проводил такие дерзкие миссии.

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Как украинские летчики прорывались на "Азовсталь"

В Главном управлении разведки сообщили, что в Мариуполь было осуществлено 7 боевых вылетов 16 вертолетами, и каждый – как последний.

Я также принимал участие в миссии. Это был второй полет в оккупированный Мариуполь. Мы перевозили все необходимое, а также подкрепление в виде бойцов непосредственно на "Азовсталь",

– отметил Руслан.

Летчики доставляли защитникам Мариуполя необходимое для продолжения сопротивления: оружие, боеприпасы, медикаменты, провиант. Во время одного из таких вылетов пилоты перевезли подкрепление из 72 воинов "Азова".

Мне кажется, что такой дерзкой операции в мире еще никто не проводил. Трудность заключалась в том, что ты непосредственно заходишь в тыл врага, который перекрывается средствами противовоздушной обороны,

– подчеркнул летчик армейской авиации.

"Ты сам. Больше никого нет. И в случае чего даже никто не сможет оказать помощь. Ты принадлежишь сам себе", – добавил он.

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Обратите внимание! В разведке отметили, что каждый из экипажей совершил от 2 до 4 вылетов в течение миссии. 2 вертолета россиянам удалось сбить. Также они смогли уничтожить вертолет, который отправился на помощь сбитому экипажу.

Когда украинцы поняли, что им не удастся прорваться, они прекратили полеты. Это привело к приказу о прекращении обороны "Азовстали" 20 мая.