Полгода без зарплат: с "Запорожьеоблэнерго" братьев Суркисов бегут работники

На подконтрольном Григорию Суркису "Запорожьеоблэнерго" бунтуют работники: они уже шесть месяцев не получают зарплату.

В таком плачевном положении облэнерго оказалось из-за схемы "Энергосети", в результате которой "Запорожьеоблэнерго" задолжало энергорынку более 900 млн грн. Об этом отмечает издание Контракты.UA.

На предприятии введен "нулевой алгоритм", что означает – все собранные с потребителей средства отправляются в Киев, без отделения части средств на текущие нужды предприятия, в том числе зарплатный фонд.

"Зарплата нужна была еще вчера, дома дети, поэтому с каждым днем освобождаются все больше людей, – сказала руководитель профкома Елена Ковальчук. – Вакантных мест по состоянию на 1 мая у нас было 1478, а уволенных в прошлом году – 1078, а в этом – 554. То есть уволились 1632 человека. Это значит, что на место уволенных пришли всего 150 человек. Поэтому говорить о полноценной работе нельзя: каждый работает за двоих, за троих".

Напомним, несмотря на то, что 60% акций "Запорожьеоблэнерго" принадлежит государству, 26% уставного фонда компании записаны на компанию Lex Perfecta Limited, принадлежащая братьям-олигархам Григорию и Игорю Суркисам.