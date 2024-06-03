Приехала в Аркадию на отдых: в Одессе море унесло жизнь 20-летней полицейской

В сети сообщили, что в Аркадии море унесло жизнь 20-летней полицейской из Ровно. Вскоре это подтвердили правоохранители.

Как отмечали телеграм-каналы, 2 июня девушка приехала в Одессу на отдых. Журналисты 24 Канала сконтактировали с Главным управлением Нацполиции региона, чтобы подтвердить и уточнить информацию.

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Смерть полицейской в Аркадии

Соответствующие службы отправились на поиски тела лейтенанта полиции из Ровно. По состоянию на утро 3 июня его пока не удалось найти.

Полицейские устанавливают обстоятельства трагической гибели полицейской из города Ровно. Происшествие произошло вчера вечером (2 июня – 24 Канал) в Одессе, где 20-летняя девушка находилась вне службы, в свое свободное время на отдыхе,

– констатировали в ГУ НП Одесской области.

Девушка фотографировалась на пирсе на память о пребывании в Одессе. Первая волна сбила ее с ног, а вторая – смыла в море. В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "пропала без вести".

Паблики утверждали, что представительница правоохранительных органов была на отдыхе в Аркадии не сама, а с друзьями.

В сообщениях, что распространяют в сети, говорится, что когда девушка подошла к плитам, волна ее сбила с ног. После этого она ударилась головой и ее забрало море.

Люди, что были рядом, сняли на видео место, на котором волны забрали 20-летнюю полицейскую. Кадры не рекомендуем смотреть тем, у кого чувствительная нервная система, ведь они имеют тяжелую эмоциональную нагрузку.

В Одессе волны моря забрали 20-летнюю девушку: смотрите видео с телеграм-каналов (+18)

Добавим, что Аркадия – курортный район Одессы, расположен в приморской части города. Он известен одноименным парком и пляжем, а также был назван, как и горный регион Греции – то есть Аркадия.

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