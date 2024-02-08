В Днепре после бунта расформируют полк спецназовцев: их переведут в бригаду "Лють"

Полк особого назначения ГУНП в Днепропетровской области, спецназовцы которого устроили бунт, потому что якобы не хотели вступать в штурмовую бригаду "Лють", расформируют. Полицейских из этого полка переведут в бригаду "Гвардии наступления".

Видео с инцидентом, где полицейские устроили бунт, распространилось в сети 5 февраля. Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич сразу отреагировал на опубликованные кадры и отметил, что все детали будут выяснены.

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Все же пойдут в "Лють"

Фацевич после выяснения всех деталей сообщил, что факт такого бунта недопустим, поэтому руководство приняло решение расформировать полк особого назначения ГУНП в Днепропетровской области. Все спецназовцы будут переведены в штурмовую бригаду Национальной полиции "Лють". Такое решение базируется на статье 65 Закона Украины "О Национальной полиции Украины".

Возможно, мы примем решение о создании там отдельных рот для выполнения специфических функций, к примеру, охрана физлиц и тому подобное. Все сотрудники без исключения будут переведены в бригаду "Лють". Те лица, которые будут отказываться выполнять приказы, будут уволены с вручением повесток,

– подчеркнул Фацевич.

Он добавил, что на видео также присутствовал один из руководителей ГУНП в Днепропетровской области. После того, как видео появилось в сети и личного разговора с Фацевичем, он лично написал рапорт о переводе в бригаду "Лють".

Как отреагировало руководство Нацполиции на бунт в Днепре: смотрите видео

Что известно о бунте полицейских

В сети 5 февраля распространилось видео, на котором спецназовцы ГУНП в Днепропетровской области вступили в спор с мужчиной в полицейской форме. Очевидно, он призвал их вступать в бригаду "Лють", впрочем, правоохранители были резко против.

Полицейские заявляли, что такой переход в штурмовую бригаду якобы является незаконным и требовали показать, "где написано, что они должны переводиться". Аргументом полицейских также было то, что они честно несут свою службу. Они возмущались, что их судьбу пытаются решить за них.

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич сразу отреагировал на инцидент. Он сообщил, что все детали будут выяснены и дана правовая оценка действиям спецназовцев.

В 2023 году были приняты изменения в Закон Украины "О Национальной полиции Украины" (пункт 4 статьи 24), в связи с чем украинские полицейские особого назначения могут участвовать в обороне Украины путем непосредственного ведения боевых действий. И хотя с начала полномасштабного вторжения все полицейские получили ряд дополнительных функций, с первого дня в усиленном варианте несения службы работают в составе Сил безопасности и обороны Украины, эвакуируют людей, разбирают завалы, расследуют военные преступления, защищают безопасность граждан и правопорядок внутри страны, но именно спецназовцы стали прочной основой в борьбе с врагом и в составе бригады "Лють" дают отпор врагу.