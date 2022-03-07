Полицейские Первомайска сопровождают женщин и детей во время эвакуации
Источник:"Суспільне Миколаїв"
Полицейские Первомайска помогают женщинам и детям во время эвакуации. Они сопровождают автобусы.
Начальник Первомайского районного отдела полиции Владимир Лопатин верит, что врага прогонят с украинской земли.
Обратите внимание В Николаеве, Виннице и других городах Кремль подтвердил свою тактику "сожженной земли"
Из-за обостренной ситуации в Николаевской области некоторые местные жители решили временно покинуть свои дома.
Надеемся, что скоро все они к ним вернутся. А мы, правоохранители, будем достойно защищать жилища первомайцев от мародеров,
– сказал Лопатин.
Полицейские проводят детей / Фото полиции
Люди эвакуируются / Фото полиции
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!